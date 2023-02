Amsterdamse ‘Police Cat’ gaat de wereld over op TikTok: ‘Het is uit de hand gelopen’

Beeld Privéfoto

U werd op een dag wakker en dacht: ik ga mijn kat op TikTok zetten?

“Mijn nichtjes zijn fan van mijn katten, maar wonen te ver weg om ze vaak te zien. Wél zitten ze de godganse dag op TikTok... Ik maakte het account @Police_Cat_Amsterdam en binnen drie dagen had ik 20.000 volgers.”

Waarom is Nimis een ‘Police Cat’?

“Ik woon op een woonboot en mijn oudste kat weet wat hij moet doen als hij in het water belandt, maar voor de jongste kocht ik een geel zwemvestje. Buren riepen daarna: ‘De buurtagent is weer aan het werk!’ Dus heb ik na een tijdje een badge met ‘Police’ op zijn zwemvestje gestreken. Er zijn regelmatig agenten die een foto van hem maken.”

En inmiddels zijn dat niet meer zijn enige fans.

“Eén video is meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. Eén komma víér miljóén! Het is helemaal uit de hand gelopen. Ik had laatst meer dan 76.000 ongelezen berichten. Veel daarvan zijn in Aziatische tekens en kan ik niet eens lezen. Sommige mensen mailen dat ze binnenkort naar Amsterdam gaan en dan op de foto willen met Nimis.”

Is dat niet ook een beetje eng?

“Ik vind het vooral leuk, maar ben ook wel een beetje bang dat het te ver gaat, ja. Daarom deel ik onze locatie niet. Laatst voer zo’n toeristenboot langs en hoorde ik: ‘Maybe if you’re lucky, you can see the Police Cat.’”



Tijd voor een ander vestje?

“Goed idee, ik ga op zoek naar iets in een andere kleur. Dan kan hij ook incognito over straat.”