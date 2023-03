Amsterdamse Lovella Telesford gaat van TikTok naar het theater: ‘Mijn humor is vaak op het randje’

Lovella Telesford: ‘We doen allemaal weleens dingen die we liever tussen vier muren zouden willen houden, maar daar heb ik het juist over.’ Beeld Nina Schollaardt

Een jaar geleden, tijdens covid, post Lovella Telesford in pyjama tijdens het opvouwen van de was een filmpje op haar TikTokaccount voor haar 63 volgers, over hoe ze haar toekomstige partner de huid vol zou schelden, omdat hij er zo lang over had gedaan haar leven binnen te wandelen. Een half uur later is de video al 300.000 keer bekeken.

Het is het begin van een nieuwe carrière voor Telesford, die tot dat moment bij de gemeente werkte als Inkomensspecialist. “Mijn moeder is musicalster (Joanne Telesford, red.), mijn zus is dj en danser. Ik wist ook altijd dat er meer in mij zat dan een kantoorbaan, maar ik durfde het niet. Dat TikTokfilmpje gaf me het zetje dat ik nodig had.”

Telesford besluit meer sketches op te nemen waarin ze heel eerlijk is, over relaties, ouderschap, opvoeden en familie. “Ik snijd onderwerpen aan die mensen vaak liever uit de weg gaan, zoals dat ik mijn dochter helemaal niet mis als ze af een toe een weekendje bij haar vader is. Ik schaam me er niet voor om dat soort dingen hardop te zeggen en in de comments krijg ik vooral veel dankbaarheid en herkenning van andere single moeders. Dat motiveert me om nog een tandje rauwer en eerlijker te zijn. De meeste dingen heb ik zelf meegemaakt toen ik jonger was, zoals ruzies met vriendjes. We doen allemaal weleens dingen die we liever tussen vier muren zouden willen houden, maar daar heb ik het juist over.”

Duistere grappen

Een klein jaar verder tikt Telesford 150.000 volgers aan op TikTok en 35.000 op Instagram, haar video’s bereiken regelmatig meer dan een miljoen views. Vorig jaar zegde ze haar baan bij de gemeente op en zette ze haar eerste stappen als stand-upcomedian. Als nieuwkomer en de enige Surinaamse vrouw deelde ze het podium met comedians als Jörgen Raymann, Roué Verveer en Howard Komproe. Toen haar volgers, die Telesford steevast aanspreekt als haar ‘familie’, vroegen wanneer er een soloshow kwam, besloot ze ook die uitdaging niet uit de weg te gaan.

Onder de titel We gaan kwijt! speelt ze binnenkort vier try-outs. Haar voorbeelden zijn onder anderen de Amerikaanse comedian Kevin Hart en in Nederland Hans Teeuwen. “Ik hou van zijn duistere grappen. Mijn humor heeft ook een donkere kant, het is vaak op het randje. Daarom waarschuw ik mensen ook om niet gevoelig naar mijn show te komen.”

De eerste drie shows waren binnen een minuut uitverkocht. “Ik zat online om de kaartverkoop te volgen en zag dat er geen kaarten online stonden. Verontwaardigd belde ik naar het theater, omdat ik mijn volgers had beloofd dat ze tickets konden kopen. De dame aan de andere kant van de lijn vertelde dat ik niks zag omdat alle kaarten al verkocht waren. Toen ik ophing barstte ik in janken uit. Er is zoveel gebeurd in een jaar tijd, het voelt soms nog heel onwerkelijk.”

Luid en aanwezig

Haar allereerste show is in het Bijlmer Parktheater en dat is niet zonder reden. “Ik wilde ‘thuis’ beginnen. Ik ben opgegroeid in Zuidoost, in Kraaiennest, toen nog een ruige buurt, maar ik wist niet beter. We speelden op de galerij van de flat of in de binnenstraat en kenden de junkies bij naam. Mijn oma bracht er eten rond aan de zwervers. Mijn jeugd in de Bijlmer heeft me gevormd, ik leerde er voor mezelf op te komen en werd streetwise, ik voel goed aan wanneer een situatie gevaarlijk is en wanneer iets gewoon oké is.”

De typetjes die Telesford speelt zijn luid en aanwezig, een uitvergroting van de bemoeizuchtige tante, roddelgrage of jaloerse vriendin of de strenge moeder. “Mijn dagelijks leven is mijn inspiratie. Zeker in de Surinaamse gemeenschap, waar ik vandaan kom, is er veel herkenning, maar ik krijg ook berichten van Marokkaanse, Molukse of Hollandse mensen die zeggen dat het er in hun familie ook zo aan toegaat. Daarom noem ik mijn volgers ook mijn familie, we gaan allemaal door dezelfde shit en we lijken meer op elkaar dan we vaak denken.”

Haar fans denken dat ze in het echte leven net zo loopt te gillen als de karakters die ze speelt, maar in werkelijkheid is ze veel kalmer. “Thuis is er veel rust en structuur. Ik probeer mijn dochtertje van 6 nu te leren dat ze haar kamer op moet ruimen en haar bed op moet maken, niet door tegen haar te gillen, maar via een stickersysteem. Ik geef haar bepaalde aspecten van mijn Surinaamse opvoeding mee, zoals respectvol zijn en spreken met twee woorden, maar ik wil ook dat ze zichzelf kan zijn. Ik vind het belangrijk om naar haar te luisteren en haar mening serieus te nemen. Ook al levert dat soms de nodige frustraties op.”

In haar stories op Instagram laat ze die kwetsbaardere kant van zichzelf ook zien. “Ik ben heel eerlijk over mijn leven als single moeder en nee, dat is niet altijd lachen, gieren, brullen. Ik krijg duizenden dm’s, heel persoonlijke verhalen, meestal van andere alleenstaande moeders, die hun hart willen luchten.”

Zelfvertrouwen

Ook al heeft ze tonnen volgers, Telesford trekt zich niks aan van de druk van de algoritmes op sociale media. “De ene dag kan ik vier filmpjes achter elkaar opnemen, maar ik kan ook een maand niks van me laten horen. Ik ben geen influencer, heel soms prijs ik iets aan, er moet ook brood op de plank komen, maar alleen als het bij mijn content past. Een waterbeker met een geurtje die kinderen aanspoort meer water te drinken is een ja, maar een dildo is een nee.”

De comedywereld wordt gedomineerd door mannen. “In het begin was het nog intimiderend, om uit het niets, als een van de weinige vrouwen, mee te mogen doen met de big boys,” vertelt ze. “Sommige ervaren comedians vroegen zich af wie ik eigenlijk was en waar ik opeens vandaan kwam, maar nu ze me kennen word ik heel hartelijk ontvangen. Mijn zelfvertrouwen groeit, ik merk dat ik dit goed kan. En ik weet voor wie ik het doe: voor mijn dochter en voor al mijn ‘familieleden’ in de zaal.”

Op 26 en 30 maart treedt Lovella Telesford op in het Bijlmer Parktheater, op 1 april in Almere in de Kunstlinie en op 31 mei in Theater Zuidplein, Rotterdam. Zie www.lovellatelesford.nl.