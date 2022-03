Amsterdamse Jo Sarah zingt over de orgasmekloof: ‘In bed heb ik zó vaak gedacht: en ik dan?’

Jo Sarah: ‘Met de vruchten in de clip van Juicy wil ik aantonen dat vrouwelijke lichaamssappen niet vies zijn, maar juist smaakvol en zoet.’ Beeld Ruud Janssen

Het gesprek vindt plaats op een zonovergoten terras in Amsterdam-West. Passender kan niet: Jo Sarah maakt zomerse muziek waarbij ze zich laat inspireren door haar Surinaamse roots. Bovendien, zegt ze, is de zon haar voornaamste energiebron. Dat blijkt ook uit haar ochtendritueel: gordijnen open, muziek aan en dansend haar dag beginnen.

Daarvóór nog wordt ze wakker met het geluid van haar eigen stem. Niet zingend, maar pratend. Ze heeft namelijk zogeheten affirmations ingesproken; doelen die ze opsomt alsof ze al bereikt zijn. Die opname doet nu dienst als wekker, zodat het eerste wat ze elke dag hoort een mantra is dat haar herinnert aan wat ze wil. “Maar ik hou me niet bezig met details als het halen van een bepaald aantal streams op Spotify. Daar gaat het uiteindelijk niet om.”

Waar gaat het wel om?

“Dat ik impact maak met mijn creaties, er mensen mee kan helpen. En er geld mee kan verdienen; er moet ook brood op de plank komen. Maar als ik me blindstaar op streams raak ik misschien teleurgesteld, terwijl ik het veel belangrijker vind dat mensen horen wat ik met Juicy te zeggen heb.”

Wat wilt u dat zij uit het lied halen?

“Ik hoop dat vrouwen zullen denken: de volgende keer als ik seks heb, zorg ik ervoor dat ik óók mag genieten. Ik wilde een nummer maken waarmee vrouwen hun seksualiteit kunnen vieren zonder dat het over hun partner hoeft te gaan. De tekst verhaalt over míjn ideale avond met het ideale orgasme en is daarmee ook een protest tegen de orgasmekloof. Ik merk dat het seksuele plezier van een vrouw ondergeschikt is aan dat van een man. In bed heb ik zó vaak gedacht: en ik dan? Die ongelijkheid zit ’m al in het woord ‘voorspel’. Voor mij en veel vrouwen is dat het belangrijkste onderdeel van seks, maar de focus ligt op penetratie.”

Was zo’n liedje er nog niet?

“Je had natuurlijk WAP van Cardi B en Megan Thee Stallion. Daarin wordt heel expliciet gezongen over vrouwelijke seksualiteit, maar alsnog gaat het vooral over wat zij bij hun mannen willen doen.”

Net als de clip van WAP is die van Juicy heel seksueel. U bent naakt te zien, stukken fruit symboliseren het vrouwelijk geslachtsorgaan. Waarom?

“Waarom niet? Het nummer gaat over het vrouwelijk orgasme; ik zou het gek vinden als ik in elke scène kleren aan heb. Met de vruchten wil ik aantonen dat vrouwelijke lichaamssappen niet vies zijn, maar juist smaakvol en zoet. In sommige culturen worden die vloeistoffen zelfs gezien als levenselixer, vol gezondheidsvoordelen.”

Hoe was het om voor de camera uw kleren uit te trekken?

“Ik vond de opnames best spannend. Zit ik daar naakt met mijn benen wijd en een halve meloen ertussen. Mijn buik is gevouwen in dat shot. Als ik de beelden zie, schiet altijd door me heen: je buik is niet strak. Dan herinner ik mezelf eraan dat het daar niet om gaat. Of eigenlijk ook wél: zo’n buik als we in bladen zien is voor veel vrouwen niet haalbaar.”

Bodypositivity is een terugkerend thema in uw werk: in een eerdere clip, No Wifi, draagt u geen make-up.

“Met veel make-up voel ik een masker op mijn gezicht zitten. Ik wil dat mensen míj zien. Ik hou van de kracht die make-up kan hebben, maar niet als je je daardoor niet jezelf voelt.”

Was u zenuwachtig toen de Juicy-clip uitkwam?

“Ik had het niet verwacht, maar de dag ervoor wel. Ik besloot mezelf te ontspannen door een jongen uit te nodigen. Het werd niet de avond vol genot die ik voor ogen had, hij bleek nauwelijks kennis van het vrouwelijk lichaam te hebben. Ik heb hem alles aangewezen. Naderhand besefte ik: dit moest zo zijn. Het laat precies zien waarom ik dit liedje geschreven heb.”

Hoe reageerde uw omgeving op de video? Kreeg u ook kritiek?

“Mijn ouders zijn christelijk. Ze zijn heel liefdevol en accepterend, maar op seksueel gebied gereserveerder dan ik. Mijn moeder heeft de clip niet bekeken. Mijn vader wel; hij vond het mooi, maar het is toch zijn dochter. Ik snap dat volkomen. Dat ze begrijpen waarom ik dit doe en daarachter staan, vind ik al heel fijn.”

Sommige mensen zullen zeggen: ze trekt haar kleren uit om platen te verkopen.

“Verschillende familieleden vroegen: ‘Waarom verkoop je jezelf met seks?’ Toen heb ik wel even gehuild. Het is moeilijk als de mensen van wie je houdt kritiek hebben op waar jij keihard voor gaat. Mijn jongere zus zei: ‘Ik hoef niet alles van jou te zien.’ Inmiddels is ze het compleet met me eens over waarom dit nodig is: ze heeft het nu door als een man egoïstisch is tussen de lakens, terwijl ze er vroeger niet bij stilstond.”

Veroorzaakten die opmerkingen ooit twijfel?

“Nooit. Ik geloof sterk in mijn boodschap: er moet meer aandacht komen voor vrouwelijk genot. En de meeste reacties waren, ook vanuit christelijke hoek, positief: ‘Tof dat je dit durft, goed dat je je hiervoor uitspreekt.’ Dat creëert een opening om erover te praten.”

Gaat het er nu niet over?

“Jawel, maar vaak wordt het meer aangestipt dan écht besproken. Ik wil dat dit bespreekbaar is onder alle generaties, religies en afkomsten. Én met mannen, want zij moeten ook op een andere manier naar seks gaan kijken. Ik ben daar tegenwoordig stellig in: als een man niet ook míj wil plezieren, laat ik hem niet naar binnen.”

Hoe voer je zo’n gesprek?

“Op rustige toon. Boos worden werkt niet, dan voelt iemand zich aangevallen. Veel mannen doen het bovendien niet expres, ze weten niet beter. Ik durf dit zelf pas sinds een paar jaar te benoemen. Dat is omdat we er in onze jeugd niet over leren. Op school gaat het over anatomie, reproductie, veilig vrijen – niet over verlangens aangeven of consent vragen. De voornaamste functie van de clitoris is genot. Waarom leren we daar zo weinig over? Het is mijn missie dat vrouwen leren genieten van hun seksualiteit en van seks. Daarom organiseer ik rond de release van mijn ep UMA, in het najaar, een evenement dat daar helemaal om draait. Uma is het Surinaamse woord voor vrouw.”

Zijn mannen daarbij welkom?

“Ik wil dat het in eerste instantie alleen voor vrouwen wordt; als ik mannen uitnodig, durven vrouwen zich misschien niet open te stellen. Ik hoop dat zij er in gesprek gaan met andere vrouwen, meer kennis opdoen over hun lichaam of hun ultieme seksspeeltje vinden. Maar ik hoop ook dat er een vervolg komt waarbij we mannen kunnen betrekken.”