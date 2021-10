Amsterdamse familiekroniek: Angelo Schenkers laat zijn voorouders Mari en Uke tot leven komen

Beeld -

Het thema van het festival is ‘Aan het werk’. Gaat uw lezing over uw eigen loopbaan of die van uw voorouders?

“Vooral over die van mijn voorouders, over mijn boek, en een beetje over mezelf. Mijn optreden duurt overigens een kwartier.”

Laten we eens beginnen met uzelf. U was notaris voordat u schrijver annex barman werd?

“Op mijn veertiende besloot ik notaris te worden, ja, want op school in Dronten zag ik in de beroepenlijst dat je daarmee het meest kon verdienen. Toen ik op mijn 22ste klaar was met mijn studie erfrecht, vielen me de schellen van de ogen. Ik heb nog wat andere kantoorbanen gehad, maar op mijn veertigste dacht ik: dit gaat zo niet langer, ik moet iets doen wat me wezenlijk interesseert.”

Wat interesseert u wezenlijk?

“Amsterdam, mijn voorouders, en schrijven. Dus ik ging naar de Schrijversvakschool, en daar ben ik aan mijn boek begonnen.”

Daarover gesproken: u vond een foto van uw overgrootouders?

“Mijn overgrootvader was een heel eenvoudige arbeider. Ik heb arme, anonieme Amsterdammers van 125 jaar geleden tot leven willen laten komen, in een inmiddels verdwenen stad. Dat is gelukt, ik heb het leven van Mari en Uke van week tot week kunnen reconstrueren. Het is een fantastisch verhaal.”

Wordt uw optreden ook fantastisch?

“Het is mijn allereerste presentatie als schrijver, ik moet wel even over de drempel heen. Ik heb bij de Volksuniversiteit de cursus Overtuigend spreken gedaan, want schrijf je een zo persoonlijk boek als het mijne, dan moet je wel je lezers behoorlijk onder ogen kunnen komen.”