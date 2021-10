Amsterdamse cafébazen blikken terug en vooruit: ‘Tijdens de lockdown merkte je hoe belangrijk een kroeg is voor mensen’

Het caféleven ontwaakt na stille en onzekere tijden: de vaste gezichten zitten weer aan de bar, de tap stroomt. Vijf kroegbazen blikken terug en vooruit. ‘Je houdt iedereen een beetje in de gaten.’

Dennis Kaandorp • Arie op de hoek • Ferdinand Bolstraat, De Pijp

“Zoete inval van verschillende mensen. Het hele idee, van mijn vrienden die aan de bar zitten, dat beeld heb ik wel steeds voor me gezien.”

Niet veel mensen doen het hem na, midden in een crisis een kroeg openen. Dennis Kaandorp (32) wist heel goed waar hij naartoe werkte. “Kingfisher zat hier 21 jaar, precies op deze plek. Arie moet hier ook 21 jaar zitten, of misschien wel 41 jaar. Die lockdown, dat is natuurlijk heel hard als dat je overkomt, maar op een gegeven moment mag je toch open en wat is nu een paar maanden op twintig jaar? Het moet echt een begrip worden; voordat je dat hebt bereikt, ben je wel een aantal jaar verder.”

Het is hard werken, veel tijd om even rustig naar zijn eigen terras te kijken heeft hij inmiddels niet meer. Toch weet Kaandorp nog goed hoe hij samen met zijn vrienden de eerste gasten heeft verwelkomd. “Dat was 12 uur ’s middags, 28 april, de dag na Koningsdag. Het terras stond al om 9 uur ’s ochtends en we zaten gewoon te wachten tot de eerste mensen kwamen. Het was een soort defilé, iedereen kwam even langs.”

“En toen begon het pas echt. Op een gegeven moment word je ook een beetje gekozen. Opeens werd het een beetje hippig. Na de eerste maand dacht ik: nu moeten we Arie maken tot wat ik ooit ­bedacht had. Allerlei mensen van verschillende culturen en met een verschillende achtergrond. Even het hippe eruit.”

Het bleek een schot in de roos, de zaak werd steeds populairder. “Een café waar je lekker kunt zitten, maar er gebeurt ook altijd iets geks. Het is een ode aan een bruin café. Als je over het terras heen kijkt, waan je je in Parijs en aan de bar is het net New York. Dat mag ik van mijn vrienden niet meer zeggen; die vinden het gewoon een bruine kroeg, gewoon Arie op de hoek.”

Beeld Nosh Ipenburg

Oscar Rookhuijzen • Montmartre • Halvemaansteeg, Centrum

“Zo fijn dat het gewone uitgaansleven weer is begonnen. Ik verheug me er echt op, die vreugde zie je bij mensen weer terug. De gezelligheid, dat ze echt staan te dansen en te springen.”

De discolampen staan al aan wanneer de kroeg om vier uur ’s middags met veel zorg wordt klaargemaakt voor de avond. Oscar Rookhuijzen (41) zit te­vreden aan zijn eigen bar in café Montmartre. “De connectie die we samen hebben, hier is dat zo geweldig. Ook de interactie tussen de gasten en het barpersoneel. Dat is echt een feestje.”

Montmartre is volgens Rookhuijzen meer dan alleen een café. “Tot negen uur is het een bruine kroeg, daarna verandert het in een feestcafé. Dan gaat de muziek harder, de rook en de lampen aan en krijg je al meer dat feestgevoel. Wij draaien hier ook alle soorten muziek. Dat is echt de uitstraling van de Montmartre.”

Een eigen uitstraling heeft het café zeker, maar dat komt niet alleen door de muziek en de verlichting. Rookhuijzen weet precies wie de juiste eigenschappen heeft om bij hem te kunnen werken. “Je moet wel een beetje een clown zijn, vind ik. Niet de gasten willen overtreffen, maar wel dat feestje kunnen bouwen. Ze moeten de gezelligheid bij zich hebben, een dansje durven maken, gek durven doen, maar uiteindelijk wel gewoon zorgen dat de kassa draait.”

Om tijdens de lockdown het contact met zijn vaste gasten niet te verliezen, stond Rookhuijzen zelfs met min drie in de deuropening glühwein te verkopen. “Gewoon met regen stonden ze er, tachtig man, echt in de kou. Dat heb ik wel gewaardeerd. Maar zij waardeerden het ook dat wij het deden. Zo hadden ze toch iets om naartoe te gaan, een plek om elkaar te ontmoeten.”

In Montmartre is iedereen welkom, al voelt Rookhuijzen wel een verantwoordelijkheid om de gay community een plek te geven. “We zijn een heterovriendelijke homo­bar, maar ik zeg altijd: de homo’s hebben wel de eerste keuze om binnen te komen. Als homo voel je je niet altijd overal op je gemak. Dat moet hier wel zo zijn.”

Beeld Nosh Neneh

Carina van Kraay, Jaro Renout en Jeroen Corsten • Checkpoint Charlie • Nassaukade, Staatsliedenbuurt

“Alles loopt hier door elkaar. De expat die een veel te duur appartement huurt, maar ook de ex-junk en het oude omaatje dat hier iedere dag een kopje thee komt drinken.”

Zes jaar geleden openden Carina van Kraay (51), Jaro Renout (58) en Jeroen Corsten (42) café Checkpoint Charlie, precies op de grens van De Jordaan en West. Ze hadden een heel duidelijk idee: het moest een kroeg worden waar iedereen altijd welkom is.

Renout: “De Staatsliedenbuurt is een heel diverse buurt, maar ook een ouderwetse volksbuurt, veel meer dan mensen denken. Iedereen heeft bij ­elkaar op schoot gezeten.”

Van Kraay: “Eigenlijk hebben we onze eigen favoriete kroeg gebouwd, de kroeg waar je zelf graag zou komen. We hebben het interieur ook laagdrempelig gemaakt. Geen gedesignde tent, maar heel veel kringloop. Zodat je ook een interieur hebt waarin mensen zich snel thuis voelen.”

Renout: “We zijn een semi-alternatieve kroeg. Daar is eigenlijk een groot gebrek aan in de stad. We zijn niet religieus alternatief, maar we hebben geen doelgroep, de doelgroep is iedereen.”

Van Kraay: “Toen we helemaal in het begin aan het verbouwen waren, stonden er elke dag vijf vrijwilligers op te stoep om te helpen met schilderen. Het was dus nog voordat we open waren eigenlijk al een kroeg van iedereen.”

Het is een opvallende kroeg geworden, en dat komt misschien wel omdat er drie kroegbazen aan het roer staan. Van Kraay: “De kracht van ons drieën is dat we van alles wat inbrengen. Alles is wel vertegenwoordigd. Jeroen bracht bijvoorbeeld rock-’n-roll mee. Hij heeft ons ook geleerd dat het theater is daar achter die bar, je moet wel showen.”

Toen Checkpoint Charlie dicht moest, werd pas echt duidelijk wat deze plek voor de buurt is gaan betekenen. Van Kraay: “Tijdens de lockdown merkte je hoe belangrijk een kroeg is voor mensen. Hun netwerk was ineens weg, het dagelijkse praatje. Er zijn op deze plek zoveel verbindingen gelegd, er zijn zoveel relaties en vriendschappen ontstaan. Laatst kwam een stel met een baby; ze vertelden dat ze elkaar hier hadden ontmoet.

Renout: “Ik word zo gelukkig van het feit dat mensen bij ons een plek vinden. Het maakt niet uit wie je bent. Alles komt hier binnen. iedereen voelt zich thuis.”

Beeld Nosh Neneh Ipenburg

Tiel Netel • Papeneiland • Prinsengracht, Centrum

“Het geeft ook wel nieuwe energie als je weer open mag, je neemt het niet allemaal meer voor lief.”



Tiel Netel (56) groeide op boven Café ’t Papeneiland en staat al vanaf zijn vijftiende achter de bar. “We zitten hier al 55 jaar. Buiten dat het mijn zaak is, is het ook een soort van thuis voor me. We werken hoofdzakelijk met familie, met mijn drie neefjes en mijn vrouw. Mijn vader woont naast de zaak. Eigenlijk woont de hele ­familie niet meer dan een kilometer hier vandaan.”

Netel heeft zijn kroeg in de lockdown erg gemist, maar dat het zo’n impact zou hebben op het leven van sommige van zijn gasten, had hij niet verwacht. “Om een uur of zes komen altijd de wat oudere gasten, die zitten overdag op de klok te kijken totdat ze deze kant op kunnen komen. Dat heb ik wel een beetje onderschat. Ze komen hier al dertig jaar elke dag. Dan is het misschien geen familie, maar als je ze elke dag ziet, vraag je je toch af hoe het met ze gaat. Dat hoort ook een beetje bij een café als dit, vind ik.”

Netel zal de hartverwarmende reacties tijdens de lockdown niet snel vergeten. “Drie keer zijn er vaste gasten van hier bij mij thuis aan de deur geweest om te vragen of ze me konden helpen. Ja, daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Zo van: ‘Luister vriend, we laten je niet stikken.’

Daar ben ik wel emotioneel van geweest. Dat is het mooie van zo’n tijd, dat mensen wat meer aan elkaar zijn gaan denken. Zoals wij bijvoorbeeld boodschappen voor mensen haalden. Je moet mekaar een beetje helpen, zeker als je het goed hebt. Laten we eerlijk wezen, zoals mijn moeder altijd zei: wees nou blij dat je wiegie hier staat.”

Als Netel het over de toekomst heeft, verschijnt er een lach op zijn gezicht. “Het klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar ik weet gewoon wat voor café ik heb. Een goed café, een druk café, met veel vaste gasten. Wij zitten ook op een fantastisch punt hier. Als we normaal tegen de mensen blijven doen, kan het eigenlijk nooit meer stuk.”

Beeld Nosh ipenburg

Maaike van Dorp • De Toog • Nicolaas Beetsstraat, Oud-West

“De vaste gasten hebben gewoon met zelf meegebrachte stoeltjes tegenover het café gezeten. Lief hè. Ze hebben het echt gemist.”

Maaike van Dorp (45) staat niet vaak stil achter de bar van De Toog, het café dat ze in 2008 overnam. Tijdens de lockdown miste ze haar vaste gasten maar ook het harde werken. Ze heeft altijd heel duidelijk voor ogen gehad wat voor soort café De Toog moest worden. “Gezellig, het huis­kamergevoel, dat is wel van begin af aan mijn streven geweest. Dat je hier ook gewoon in je eentje de krant kunt gaan lezen en niet per se met iemand hoeft af te spreken. Dat je compleet jezelf kunt zijn.”

Die vrijheid is erg belangrijk, en daar hoort volgens Van Dorp geen vast concept bij. “Zeker voor millennials is dat soms een verademing. Heerlijk, gewoon een kroeg zonder veel poespas, maar dan stiekem wel met een heel goede keuken.”

Het is moeilijk om je voor te stellen dat De Toog er ooit anders heeft uitgezien, maar toch heeft Van Dorp heel wat veranderd. “Ik ben gewoon ergens begonnen. Het is net alsof je een schilderij aan het maken bent, uit de losse pols. Die stoelen heb ik ergens in het noorden van het land gevonden, in een tweedehands horecameubelzaak. Het waren er net genoeg. Dat vind ik leuk, het moet lijken alsof het altijd zo geweest is.”

Van Dorp is, zoals ze dat zelf noemt, een meewerkende baas. “Ik sta op de vloer, dus ik weet wat er speelt en ze mogen me alles zeggen. Ik ben altijd beschikbaar, ze mogen me best ’s avonds appen, dan ben ik er meteen. Ze kunnen altijd bij me terecht.”

De Toog is uitgegroeid tot een belangrijke plek voor de buurtbewoners. “Als je achter de bar staat, weet je altijd meer dan de rest. Dat is ook belangrijk, je houdt iedereen een beetje in de gaten. Er komen hier ook mensen die wat ouder zijn of ­problemen hebben. Toch wel handig om te weten waar mensen wonen en wat ze doen. Dat als iemand er drie dagen niet is, je denkt: zal er niet iets zijn? Dat hoort erbij, dat maakt het leuk. Het is meer dan alleen het bier en de tap.”