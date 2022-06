Amsterdamse broers van Mokumono willen dat hun e-bikes in Europa worden geproduceerd

Beeld Daphne Lucker

Aan de voorkant van fietsenwinkel Mokumono in Oost worden e-bikes in verschillende kleuren gepresenteerd, van olijfgroen tot donkergrijs. Het aanbod bestaat uit veertig kleuren en drie modellen. De ruimte oogt groot en modern.

De Amsterdamse broers Tom en Bob Schiller hebben Mokumono in 2016 opgericht. De naam bestaat uit mokum, ze waren oorspronkelijk gevestigd in Noord, en mono van monocoque, een constructietechniek waarbij de dragende constructie wordt gevormd door de schaal. Voorheen hadden de broers een kantoor in Diemen, maar ze zijn onlangs naar een groter pand verhuisd waar genoeg plek is om kantoor en showroom te combineren. Boven werken ze aan nieuwe modellen, beneden bieden ze service en verkoop van fietsen aan.

“We hebben een productieproces ontwikkeld voor fietsframes,” vertelt Tom Schiller (31). “Normaal gezien worden die in Azië geproduceerd, maar wij willen het terug naar Nederland brengen.” Op dit moment zijn de broers aan het uitbreiden naar meer onderdelen, om een honderd procent in Europa gemaakte e-bike te produceren. “We willen duurzame Nederlandse e-bikes maken, dit moet geen gek idee zijn in een fietsland,” zegt Schiller lachend.

Er zijn drie verschillende modellen die ter plekke getest kunnen worden. Onlangs presenteerden de broers het nieuwste model, Polder (€2590), dat binnenkort uitkomt. Het oudere model Delta (€2990) heeft, net als de andere twee modellen, een sportieve uitstraling. “We vinden het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je zelf fietst en dat het elektrische een ondersteuning is.”

Mokumono Amstelstroomlaan 8

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.