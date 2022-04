Amsterdams skitalent Luka (13) droomt van de Olympische Spelen: ‘Mijn klasgenoten vinden het heel vet’

Luka Eschgfaller en zijn broertje Maximilian.

Hoe komt dat zo?

“Ik ski veel wedstrijden, net als mijn broertje Maximilian van tien jaar. We hebben laatst deelgenomen aan het Nederlands Jeugd Kampioenschap. Maximilian werd eerste overall, ik tweede. Op de baan in Nederland zijn we allebei eerste geworden in de slalom.”

Zit het talent in de familie?

“Nou, mijn vader is half Oostenrijks, maar hij kan niet zo goed skiën als wij, en mijn moeder ook niet. We gingen vroeger wel op wintersport en ik skiede voor het eerst toen ik vier was. Toen ik zes was en een keer met school ging skiën bij Snowplanet in Spaarnwoude ben ik eruit gepikt. Zo kwam ik in het wedstrijdteam terecht.”

Hoe combineer je dat met school?

“Ik zit in de eerste van het St. Ignatiusgymnasium en mijn klasgenoten vinden het heel vet. Mijn mentor stelde voor om tijdens een presentatie uit te leggen wat ik allemaal moet doen, omdat ik een à twee weken per maand in Salzburg train. Nu begrijpen mijn klasgenoten dat het geen vakantie is. In Salzburg gaat mijn wekker om kwart over vijf, na het ontbijt maak ik me klaar voor de wedstrijd en na afloop doe ik nog een conditietraining en moet ik mijn ski’s prepareren. Na het eten doe ik huiswerk en ga ik weer vroeg slapen.”

Hebben je ouders nog wel genoeg ruimte voor al jullie medailles in huis?

“We moeten er binnenkort een plank bijmaken.”

Heb je nog dromen?

“Het lijkt me geweldig om naar de Olympische Spelen te gaan en ik denk ook niet dat het onhaalbaar is. Al zal ik nog wel even moeten wachten, ik ben pas dertien.”

