Amsterdams oktoberfeest met zang, dans, bier en zure bommen

Samen met Brouwerij ’t IJ en worstmannen Brandt & Levie gaat u op de ouderwetse feesttour?

“Ik zal je vertellen: het klinkt misschien raar, maar ik vind het helemaal niet ouderwets. Kijk naar München, hoe ze daar elk jaar feestvieren in oktober. Wat daar gebeurt, dat is traditioneel, en wij gaan dat ook doen, we organiseren gewoon een geweldig Amsterdams oktoberfeest.”

Wat staat de feestgangers te wachten?

“Freddy and the Scabies Sisters, droge worst, mijn zure bommen opgelegd met bier van ’t IJ, zure leverworst, Primo Disco, bokbier, een draaiorgel, kaas, tafelzuur, Kölsch en verrassingen.”

Komt u zelf ook?

“Dat is wel de bedoeling, maar ik heb griep en het is heel druk op de zaak, maar zet vooral in de krant dat ik kom.”

Waar is het zo druk mee?

“Eerst kostte een blik zuur me 4 cent aan energie, nu 60. Het blik zelf kost ineens een euro, de glasprijs is met 45 procent gestegen, en ik moet dat allemaal uitleggen aan mijn afnemers.”

Als derde generatie echte Amsterdammer mag u eigenlijk niet ontbreken op zo’n feest.

“Mijn opa was een gevluchte Zeeuw, die hier de kip met de gouden eieren dacht te vinden. Dat liep anders: de pastoor van de Mozes en Aäronkerk heeft hem ondergebracht bij een inlegger, en daar kwamen zure bommen van. Na verloop van tijd waren zijn beste vrienden de jeneverstokers trouwens. Ik ben wel echt Amsterdams: als ik de Westertoren zie, gebeurt er wat met me. Dat is toch met afstand de mooiste toren ooit gebouwd. Ik heb er wel duizend foto’s van.”