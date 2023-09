Amsterdams label Filling Pieces is de sneakerhype ontgroeid: ‘We willen mensen met elkaar in verbinding brengen’

Pridecollectie Filling Pieces. Beeld Dion Bal

Vanaf de start wil Guillaume Philibert (33) met zijn fashionlabel Filling Pieces mensen bij elkaar brengen en afstanden verkleinen. Het zit al in de naam en sinds een jaar of vijf staat het ook in de missie van het Amsterdamse modelabel. “Voor ons draait het allemaal om bridging the gap,” zegt Philibert in zijn kantoor in het centrum.

“We willen verbinding maken tussen mensen, culturen en andere disciplines. Mode is een taal, waarmee je mensen samen kunt brengen. Jij draagt schoenen die ik leuk vind, waardoor ik je aanspreek of je een complimentje geef. Dat schept een soort band. Het is net als met kunst of muziek. Als je samen een schilderij bewondert of staat te zingen bij een concert voel je je verbonden met elkaar. En ik geloof dat van daaruit iets moois kan ontstaan. Verbinding is de bodem van waaruit je verder kunt groeien en van waaruit je veranderingen teweeg kunt brengen.”

Designersneakers

Bruggen slaan, gaten dichten, Philibert zette er zijn bedrijf mee op de kaart. In 2009 besloot hij zijn eigen gympen te maken nadat hij had ontdekt dat zijn zuurverdiende designersneakers helemaal niet zo exclusief en vooral heel duur waren. Er was eigenlijk geen merk dat betaalbare, luxe, sportieve schoenen maakte. Met Filling Pieces sprong hij in dit gat. Het bleek een gouden greep met op het hoogtepunt rijen mensen op de gracht die tijdens de sample sale een paar met korting wilden bemachtigen. Van internationale beroemdheden tot lokale tieners, iedereen wilde een paar Filling Pieces, die wereldwijd verkrijgbaar waren bij alle toonaangevende modewinkels.

Philibert: “We zijn de hypefase inmiddels ontgroeid, maar we mogen nog altijd niet klagen over de aandacht en verkopen. Onze business is heel stabiel en zelfs uitgebreid met kleding. We werken ook nog steeds met dezelfde partners en verkooppunten. De wereld is wel sterk veranderd sinds we begonnen. Er is zoveel meer onzekerheid bij de consument.”

“Dat begon met covid. Iedereen hoopte dat als het virus voorbij was, de wereld weer terug naar normaal zou gaan. Dat gebeurde helaas niet, met een oorlog in Oekraïne, politieke verschuivingen en een toenemende inflatie. Mensen geven minder uit aan luxe. Als ondernemer is dat best pittig, ook als het je goed gaat, zoals bij ons. Je moet altijd aanstaan en scherp blijven. Het is een dans tussen vasthouden aan waar je goed in bent en openstaan voor veranderingen en zaken aanpassen.”

Terug naar de tekentafel

“Voor mijn bedrijf betekende het dat we terug naar de tekentafel gingen. Waar staan we voor? Hoe zijn de processen ingericht? Wat hebben we echt nodig? Het leidde tot moeilijke keuzes als mensen moeten laten gaan, maar we zijn ook anders naar onze collecties gaan kijken. Die hebben we iets kleiner gemaakt, waarbij we nieuwe dingen testen via onze eigen kanalen. Is het een succes dan bieden we het ook aan de retailklanten aan.”

“Bijkomend voordeel, en niet onbelangrijk, is dat het ook beter voor de wereld is. We moeten die voetprint blijven verkleinen. Of we duurzaam zijn? Ik heb het liever over responsibility. Verantwoordelijk zijn zit dieper. Het is een call to action en gaat verder dan het milieu en duurzaam opereren. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat je kijkt naar inclusiviteit en diversiteit. Filling Pieces moet een weerspiegeling zijn van hoe we de maatschappij graag zouden willen zien.”

Guillaume Philibert, oprichter van Filling Pieces: ‘Amsterdam is zo’n unieke plek. Heerlijk dat we in het hart een winkel hebben waar we dit dagelijks zien, maar ook onze boodschap aan zoveel verschillende mensen kunnen meegeven.’ Beeld Filling Pieces

Dat iedereen een plek aan de tafel verdient zit er bij Philibert van jongs af aan al in. Zijn ouders kwamen vanuit Suriname naar Nederland om hier te studeren en hun kinderen een betere toekomst te bieden. Philibert is geboren in Nederland en groeide op in Heemskerk. Op school zag hij hoe verschillende culturen moeiteloos met elkaar omgingen, maar op hockey werd hij regelmatig met racisme geconfronteerd.

Philibert: “Ik voel me Nederlands en Surinaams. Het gevoel dat het allebei kan wil ik ook in het merk laten zien. In alles wat we doen, willen we mensen met elkaar in verbinding brengen. Of het nu om een event gaat in de winkel of in een campagne. De taal van mode spreken we allemaal. Virgil Abloh zei het ooit heel mooi: ‘Zet het op een T-shirt en het is bespreekbaar’. Zo zie ik het ook. We hebben klanten met verschillende meningen, maar ze dragen hetzelfde jack, dezelfde schoenen. Dat schept een band en wij kunnen ze daarin verder meenemen door ze nieuwe, andere dingen te laten zien. Campagnes schieten we daarom altijd met lokaal talent. Of dat nu in Amsterdam of Senegal is. We willen iedereen de ruimte geven zijn cultuur te tonen, zodat we van elkaar kunnen leren.”

Commentaar op Pridecollectie

Dat niet alle klanten ervoor openstaan bleek bij de onlangs gelanceerde Pridecollectie. Filling Pieces maakte een kleine collectie met kunstenaar Yamuna en een collectie met het Duitse queer skatemerk Dagger. Philibert: “Op social media kregen we helaas ook commentaar en verloren we volgers. Maar we zijn er echt voor iedereen en sluiten niemand uit. Ik bedank iedereen uit de grond van mijn hart voor hun support de afgelopen jaren, maar dit is wie we zijn en waar we voor staan.”

“Dat is niet altijd makkelijk. Het was wel even een realitycheck. Als maatschappij hebben we nog een lange weg te gaan. We zouden het ook niet kunnen doen, maar dan komt er nooit begrip voor een ander. Met onze samenwerkingen, of dat nu met een luxemerk als IWC, de kinderwagens van Joolz of met een queer kunstenaar is, hopen we het gesprek te starten dat er meer in de wereld is.”

Hoewel de boodschap van het modemerk ook internationaal zijn weg weet te vinden, is Philibert uiterst trouw aan Nederland. “Nederland heeft het merk echt gevormd. Ik denk dat we vaak niet doorhebben hoe uniek onze positie in de wereld is. Door de geografische ligging worden we beïnvloed door verschillende culturen, hebben we levendig toerisme en kun je als ondernemer je producten goed vervoeren naar andere landen.”

“Voor mij staat Amsterdam symbool voor al deze positieve zaken. Het is zo’n unieke plek. Heerlijk dat we in het hart een winkel hebben waar we dit dagelijks zien, maar ook onze boodschap aan zoveel verschillende mensen kunnen meegeven. Laten we dat goed beseffen en in plaats van tegenover elkaar te staan het gat dichten en naast elkaar het leven mooier maken.”

