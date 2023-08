Amsterdams drugsmuseum Poppi lanceert plan voor mobiele xtc-winkel: ‘We willen beleidsmakers prikkelen’

De xtc-winkel ‘1.0' in Utrecht vorig jaar. Beeld Poppi

Vorig jaar creëerden jullie een ‘interactieve expositie’ in de vorm van een xtc-winkel in Utrecht. Was het voor iedereen duidelijk dat het niet echt was?

“Nee, dat was het grappige. Ik heb nog steeds brieven van boze buren op mijn bureau staan. Voor alle duidelijkheid: we verkochten geen echte xtc. Wat we wel deden is spelen met een toekomstbeeld: als drugs toegestaan zouden zijn, hoe zou dat eruitzien? We hadden drie versies van een xtc-verkooppunt ontworpen: een apotheek, een smartshop en een festival.”

En nu willen jullie dat experiment doortrekken.

“Ja, want er ontstonden hele interessante gesprekken over wat je wel en niet zou moeten willen, bijvoorbeeld over de marketing en de voorwaarden van verkoop. Zorgminister Kuipers is ook langs geweest. De winkel leverde een veel genuanceerder debat op dan voor- en tegenstanders die tegen elkaar staan te schreeuwen – op locatie, maar ook in de media. En er bleek veel vraag naar: uit Amsterdam, Gent, maar ook uit Sydney. Dus met de xtc-winkel 2.0 willen we kunnen rondreizen.”

En de drugsdiscussie verder aanzwengelen?

“Ja, we willen niet alleen bezoekers, maar ook beleidsmakers prikkelen. In de xtc-winkel blijkt dat je met legalisering veel meer knoppen creëert om aan te draaien, ook met betrekking tot de aandachtspunten drugsgeweld en milieuschade. Laten we het hier in meer detail over hebben.”

Maar hoe gaat die 2.0-versie eruitzien?

“Dat ligt nog open, daarom hebben we een oproep gedaan. De winkel moet makkelijk op- en af te bouwen zijn en oude materialen uit de eerste winkel mogen gebruikt worden. Verder zijn we heel benieuwd waar mensen mee komen: projecties, 3D-printmallen, videobeelden, of iets heel anders?”

Voorstellen inclusief een realistische begroting kunnen tot 15 september worden ingediend via info@poppi.amsterdam.