Amsterdams beroemdste cosmetisch arts: ‘Ik voel de fillers al werken!’

Wie kijkt er nog (met gefronst voorhoofd) op van botox of fillers? Vooral jonge vrouwen lopen de deur plat bij Jani van Loghem, Amsterdams beroemdste cosmetisch arts. Voordat hij prikt, heeft hij wel wat vragen: nog jonger en nog sexyer is niet altijd beter.

Halftien maandagochtend gaat Anne Haakmeester (35) met haar arm aan een vitamine-infuus, de Megaboost. Niet omdat er iets mis is met haar: het is de ‘kickstart van de week’. “Ik voel het stromen door mijn aderen,” zegt Haakmeester, beautyblogger en executive assistant bij twee grote sportscholen. “Over een halfuur is het klaar, de komende dagen voel ik me dan weer extra energiek.”

Een keer per halfjaar laat ze ook een spuitje botulinetoxine in haar voorhoofd injecteren. Daar begon ze mee op haar 21ste: “Ik moet toegeven dat ik redelijk ijdel ben. Ik heb jarenlang fitnesswedstrijden gedaan. Gezondheid kun je niet kopen, maar hoe je eruitziet wel. Botox doe ik voor een frissere blik. Rimpels kun je beter voorkomen dan genezen.”

Anne (35) aan het vitamine infuus. Beeld Marjolein van Damme

Veiligheid

Sinds 2005 komt tout Amsterdam voor een prikje, fillertje of een infuusje bij cosmetisch arts KNMG dr. Jani van Loghem. Per week krijgen zo’n 125 cliënten een behandeling in zijn Falck Clinic. Hoewel steeds meer bekende Nederlanders de behandelingen die ze bij ‘dr. Jani‘ laten doen openlijk delen op social media – Saskia Noort, kalkoennek, Marion Pauw, botox, Eva van de Wijdeven, vitamineinfuus – heeft de arts in zijn behandelkamer een geheime deur, voor BN’ers die discretie wensen.

Van Loghem is inmiddels zelf ook uitgegroeid tot een beroemdheid. In Amsterdam kan hij nog gewoon over straat, maar dat is wel anders in de rest van de wereld. Pre-corona sprak hij op congressen voor duizend man over veilige cosmetische behandelingen. Vooral in Azië, waar cosmetische behandelingen extreem populair zijn, wordt hij als een rockster onthaald – iedereen wil met hem op de foto. “Ik reisde zo veel dat ik soms niet meer wist in welk land ik wakker werd. Ik geniet nu tijdens corona van de rust, maar dat spreken voor veel mensen, is wel iets wat ik echt heel leuk vind,” zegt Van Loghem. “Het past bij mij. Dat stamt nog uit mijn studententijd, toen ik dj was.”

Van Loghem mag dan een entertainer zijn, zijn vak neemt hij heel serieus. Eind oktober promoveerde hij aan de geneeskundefaculteit van de UvA op het verbeteren van de patiëntveiligheid tijdens fillerbehandelingen. In Nederland alleen al werden er in 2018 140 duizend fillerbehandelingen uitgevoerd, en dat aantal blijft alleen maar toenemen.

De kans op complicaties na zulke behandelingen is relatief klein: naar schatting leidt ongeveer 1 op de 10.000 behandelingen tot een complicatie. Maar áls het misgaat, kunnen de gevolgen ernstig zijn, bijvoorbeeld met bulten en littekens.

Cosmetische behandelingen zijn de laatste jaren net zo gewoon geworden als een bezoekje aan de mondhygiënist, zegt Van Loghem. “Het is onderdeel geworden van de uiterlijke verzorging. Het is belangrijk dat het veilig gebeurt. In mijn proefschrift kom ik met protocollen voor cosmetische artsen. Ze moeten weten wat ze doen, kennis hebben van de anatomie en de verantwoordelijkheid nemen als het misgaat. Eventuele problemen moeten ze ook zelf kunnen oplossen, in plaats van hun patiënten te verwijzen naar de eerste hulp of het complicatiespreekuur in het Erasmus Medisch Centrum. Dat gebeurt nu nog te vaak.”

Meisjesachtig

In de wachtkamer van de kliniek zitten opvallend veel jonge vrouwen. De meesten komen voor een vitamine-infuus, voor Emsculpt (een apparaat dat met elektromagnetische velden hangbillen, kipfilets of een buikje tegengaat), voor preventieve botulinetoxine, beter bekend als ‘baby botox’, en fillerbehandelingen.

De eerste keer dat hbo-student verpleegkunde Lotte Albada Jelgersma (28) haar lippen liet opvullen, was vijf jaar ­geleden. De behandelaar spoot toen te veel fillers in: “Die opgeblazen lippen pasten totaal niet bij mij en mijn gezicht, maar ik ging destijds voor goedkoop, zoals veel jonge meiden. Toen ik ervan af wilde, ben ik hier gekomen. Jani legde uit dat een natuurlijk, fris uiterlijk beter bij mij zou passen dan de insta-bimbo-look. ‘Als jij hier straks naar buiten wandelt, moeten mensen Lotte zien en niet mijn werk,’ zei hij.”

Uiteindelijk werd met een injectie ­hyaluronidase het teveel aan fillers in haar lippen opgelost. Vandaag zit ze in de stoel voor een klein beetje fillers in haar bovenlip en kin. “Op die manier creëer ik wat meer symmetrie in mijn gezicht. Ik kom hier ook voor de rimpeltjes in mijn voorhoofd. Op mijn leeftijd kun je met af en toe een klein beetje botox en fillers het huidverouderingsproces vertragen.”

Lotte (28) laat haar lippen opvullen. Beeld Marjolein van Damme

Veel jongeren voelen de druk van social media. Die is groot, of je nu wilt of niet, zegt Sietske Atsma (38), verantwoordelijk voor de pr van de kliniek. “Vroeger keken we op tegen de modellen uit Vogue, maar die waren zo onbereikbaar dat we ons daar niet aan spiegelden. Nu kan iedereen op Instagram er zo prachtig uitzien dankzij filters. Jonge vrouwen jutten elkaar op, dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling.”

Onwennig

Nieuwe patiënten vullen altijd een uitgebreide vragenlijst in, zegt Atsma. “Op die manier proberen we vooraf te ontdekken of iemand oké is met zichzelf. Mensen die lijden aan body dysmorphic disorder, die alles lelijk vinden aan zichzelf, behandelen we niet. We adviseren hen om eerst te gaan praten met een psycholoog.”

Van Loghem: “Ik kijk naar iemands complete personality, naar de kledingstijl, beroep, hoe iemand praat. Laatst zat hier een dame met een heel meisjesachtige uitstraling, die een kickass advocaat bleek te zijn. Ze wilde haar lippen laten opvullen, maar dat heb ik haar afgeraden. Het leek mij beter voor haar om die sexy jeugdigheid niet nog meer te benadrukken. Wat ik wel heb gedaan is haar gezicht meer in harmonie brengen, met wat subtiele fillers. Nog jonger en nog sexyer is niet altijd beter. Wat wij willen is accentueren wat al mooi is aan een persoon.”

Onder twintigers is een cosmetische behandeling helemaal niet meer iets om geheimzinnig over te doen. Ook de veertigplussers, toch nog het grootste gedeelte van het klantenbestand van de Falck ­Clinic, zijn er steeds vaker open over. Een van hen is Celine Wolters (41): “Als je dit eenmaal gewend bent, wil je niet anders meer. Het is wel kostbaar, maar ik heb geen gezin, dus ik kan mezelf op dit soort uitgaven trakteren.”

Celine (41): ‘Als je dit eenmaal gewend bent, wil je niet anders meer.’ Beeld Marjolein van Damme

Ze is net klaar met een fillers- en botu­linetoxine-behandeling en straalt: “Ik voel de fillers al werken! Botox doe ik sinds zes jaar, preventief, maar dit was mijn eerste keer voor fillers. Het voelde wat onwennig, die naald diep in mijn wangen, maar ik heb het ervoor over om frisser oud te worden. Dit effect haal je niet uit de allerduurste crèmes.”

Wolters’ vriendin, theatermaker ­Isabelle Ho-Kang-You (50), is vandaag met haar meegekomen. Van Loghem kent ze nog uit de tijd dat hij dj was en ze samen in de Supperclub werkten. Ze staat soms ook model voor de academie waar hij voor­namelijk buitenlandse artsen onderwijst in zijn technieken. En ze is al jaren klant.

“Ik heb mijn kaak laten shapen met liposuctie en ik heb mijn wangen en de rimpels in mijn decolleté, de devil’s fountain, laten opvullen. Alleen aan de rimpels op mijn voorhoofd mag niemand komen. Als ­theatermaker vind ik expressie heel belangrijk.”

Ze doet het puur voor zichzelf: “Ik ben jong van geest, sta nog midden in het leven en ik vind het fenomeen ouder worden gewoon niet heel leuk. Hoe ik me voel, zie ik graag terug als ik in de spiegel kijk. Gelukkig heb ik wel goede genen; een beetje van mezelf en een beetje van Jani, zeg ik altijd.”

Onderhoud

Van de nieuwe klanten bij Falck is ongeveer zestien procent man. Marc (45, wil niet met achternaam in de krant), werkzaam in de media, komt om de vier maanden voor wat prikjes. “Ik zie het als onderhoud, een manier om de tijd een beetje te vertragen. Als mensen me complimenteren hoe goed ik eruitzie, en niemand doorheeft dat het komt door botox en fillers, dan heeft Jani zijn werk goed gedaan. Hij is de enige die aan mijn gezicht mag komen.”

Van Loghem prikt een naaldje boven Marcs wenkbrauwen, om zijn frons weg te nemen. De arts: “Mijn inspiratie is de dief in de nacht, van wie niemand opmerkt dat hij langs is geweest.” Zelf doet hij ook een beetje botulinetoxine, in een heel lage dosering: “Ik kan nog fronsen. Tegen ouders die van hun frons af willen, zeg ik dat ze een andere manier vinden moeten om streng te zijn tegen hun kinderen, haha.”

Migraine

Niet iedereen komt uit cosmetisch oogpunt naar de kliniek. Food creative Claartje Lindhout (48) heeft al sinds haar puberteit last van migraineaanvallen en klemt haar kaken in haar slaap. “Het is zo heftig dat ik zelfs eens een bitje kapot heb gebeten. Mijn kaakspieren zijn het meest ontwikkeld van al mijn spieren, waardoor mijn gezicht is veranderd, het is vierkanter van vorm geworden.”

Lindhout heeft ‘allerlei paden bewandeld’, van yoga en meditatie tot mondmassages bij de kaakchirurg, maar het effect was altijd van korte duur. En toen kwam ze uit bij Van Loghem, die een behandeling voorstelde. “De botox in mijn kaken ontspant de kauwspieren, het werkt door tot aan mijn slapen en mijn nek. En de frons die ik heb ontwikkeld door de voort­durende koppijn is door de botox nu verdwenen. Maar veel belangrijker is dat ik geen last meer heb van de migraine. Ik zou willen dat ik het eerder had geweten, want ik sta nu veel positiever in het leven.”

Lindhout moet zich om de vier maanden laten behandelen, wil ze geen last meer hebben. Kosten: rond de vijfhonderd euro per keer. “Jani staat op de lijst van kaakchirurgen als gerenommeerd behandelaar tegen kaakklemmen en toch wordt dit soort behandelingen niet vergoed door het ziekenfonds. Dat is belachelijk.”

Zoë Berends (22) is trans vrouw en bezoekt de kliniek voor een feminisatie­behandeling van haar gezicht. Van Loghem vraagt hoe ze zich voelt en of hij iets kan doen voor haar onrustige huid. Berends: “Iedereen is hier heel lief en attent, ze nemen echt de tijd voor je. Dit betekent heel veel voor me.”

In januari krijgt Berends, als alles goed gaat, een genderbevestigende operatie. De transitie duurt in totaal vier jaar. “De artsen hier maken mijn mijn gezicht ronder en zachter, en mijn neus slanker en eleganter. Vroeger kon dat alleen door heel heftige gezichtsoperaties, maar als ik trans­genders zie die dat hebben gedaan, denk ik vaak: oei! Met fillers en botox bereik je veel meer.”