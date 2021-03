Amsterdammers over hun tatoeages: een deel van je leven staat op je lijf

Beeld Getty Images/iStockphoto

Bent u op zoek gegaan naar ­specifieke tatoeages?

“Toen ik in mijn kennissenkring merkte dat het gesprek over tatoeages leidde tot levensverhalen, wilde ik daarover gaan schrijven. De tatoeage is inmiddels een wijdverspreid verschijnsel in het Amsterdamse straatbeeld, dus ik hoefde niet ver te zoeken. Zo vond ik een verhaal in de tattoo van de man die mijn douche kwam repareren, van iemand in de supermarkt of bij de tramhalte.”

Levensverhalen, zoals ...?

“Een verhaal gaat over de zoon van een Amsterdamse heroïnekoningin uit de jaren tachtig en zijn opgroeien. Een ander verhaal is van een Japanse jongen die in zijn thuisland een grootheid was, maar is verhuisd om opnieuw te beginnen. De verhalen gaan alle kanten op.”

Gelooft u dat het zetten helend kan werken?

“Zeker, of om te herinneren. Een vrouw had een tatoeage laten zetten ter verwerking van haar verleden, waarin ze twee keer in een gesloten jeugdinrichting is geplaatst. Met de tatoeage heeft ze dit verhaal een plek kunnen geven; letterlijk.”

Bent u nog dertien in een dozijn ­tattoos tegengekomen?

“Er is niet één tattoo die ik heel vaak heb gezien. Kindernamen komen wel vaker voorbij. Dat is vaak de betekenisvolste tattoo.”

Geen mislukte of spijttattoos ?

“Er zaten mensen bij die hun tatoeages hebben laten overtatoeëren of weglaseren, maar de kern is dat een deel van hun leven op hun lijf staat. Een muzikant bleek met grootheden als Herman Brood gespeeld te hebben. Hij had een kleine tattoo van een muzieknoot, die volgens hem een groot verhaal vertelt.”