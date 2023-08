Amsterdammer zeilt zevenduizend mijl in de Clipper Round the World Yacht Race: ‘Ik stap aan boord met onbekenden’

Beeld Shutterstock

Klinkt als een behoorlijke race.

“De naam doet misschien vermoeden dat het om van die oude clippers gaat, maar in feite zijn het enorme racejachten. In acht etappes zeilen ze de wereld om. Elke etappe bestaat uit meerdere races, waarvoor je punten kunt verzamelen.”

Hoe bent u hierin verzeild geraakt?

“Ik heb het cadeau gedaan aan mezelf. Ik vind het op meerdere gebieden een uitdaging. Ik zeil regelmatig, maar heb nooit geracet. Dat is spannend, vooral het idee van continu aanstaan. Daarnaast: ik ga een afstand van ruim zevenduizend mijl afleggen. Ik zit dan lang onafgebroken op zee. Ook spannend. En, als laatste: normaal zeil ik met vrienden die ik door en door ken. Nu stap ik aan boord met onbekenden. En ondanks het feit dat het schip zeventig voet is, is de privacy zeer beperkt. En je kunt er niet vanaf, natuurlijk.”

En u kunt zomaar mee, als amateur?

“We staan onder leiding van Ineke van der Weijden, een professionele schipper. Ook de first mate is een professional. En de rest van de bemanning, elf man totaal, niet, maar we zijn wel goed voorbereid: we hebben vier weken training doorlopen.”

Jullie varen onder de vlag van het Prinses Máxima Centrum.

“Dat is onze sponsor. Zo vragen we aandacht voor al het belangrijke, geweldige werk dat ze daar doen.”

Welk stuk gaat u afleggen?

“Ik vaar de zevende etappe mee, van de westkust van Amerika naar Seattle, door het Panamakanaal naar Washington. Ik ben ruim twee maanden weg. Ik zal mijn gezin missen, maar verheug me er enorm op.”