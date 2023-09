Amsterdammer verleidt andere freerunners om naar zijn stad te komen: ‘Hier zijn de beste spots van Nederland’

Een groep internationale freerunners in actie op IJburg voor de filmopnamen van Amsterdammer Tobias Roest. Beeld Koosje Koolbergen

Aan het begin van de zomer trok een in Amsterdam opgenomen filmpje veel bekijks op Instagram. Te zien is een jongen in zwembroek, afgetekend tegen de blauwe hemel op de richel van de rode Pythonbrug in Oost. Met mooi weer springen jongeren wel vaker vanaf deze golvende brug in het water boven de Piet Heintunnel. Maar zelden gebeurde dat zo spectaculair als nu.

In zijn handen heeft de jongen een trapeze, die met een lang stuk touw bevestigd is aan het hoogste punt van de brug. Dan zet hij met een flinke sprong af. Hij duikt naar beneden, scheert over het donkere water en zwiept weer omhoog. Zijn snelheid is net genoeg om een balk aan de onderkant van de brug vast te kunnen grijpen. Eventjes bungelt hij daar achteloos aan één arm, als een ware Tarzan. Dan omklemt hij de trapeze met beide handen en raast hij weer de diepte in, nu van de brug af. Op het hoogste punt in de lucht laat hij los, om met een dubbele achterwaartse salto perfect het water in te plonzen.

Gevraagd om een benaming voor zijn virale stunt (bijna tweehonderdduizend likes) reageert de uitvoerder in kwestie, Tobias Roest, nuchter: “Vrijetijdsvermaak.” En dan, grinnikend: “Ik had die likes totaal niet zien aankomen.” Naast onverwacht was de aandacht ook ietwat ongewild: “Het probleem is dat mensen me nu volgen voor meer van dit. Maar dit is niet wat ik eigenlijk doe.”

Wat Roest eigenlijk doet, is fulltime freerunnen. Hij verdient zijn geld met onder meer het geven van clinics en workshops. Wat hem betreft gaat alle aandacht naar het promoten van die sport in Amsterdam. Deze zomer is Roest bezig met opnamen voor een film die zijn thuisstad weer op de kaart moet zetten als prominente freerunlocatie.

Tobias Roest: ‘Vroeger kwamen freerunners vanuit de hele wereld hiernaartoe omdat we supervette locaties hebben.’ Beeld Koosje Koolbergen

Freerunnen, ook wel ‘parkour’ genoemd, draait om het maken van atletische sprong- en klimsequenties in een stedelijke omgeving. Roest doet het al sinds zijn elfde. Op zijn zestiende won hij het NK freerunnen en momenteel is hij op een nieuwe missie: “Ik wil ‘parkourtoerisme’ terugbrengen in Amsterdam. Vroeger kwamen freerunners vanuit de hele wereld hiernaartoe omdat we supervette locaties hebben.” Die gloriedagen zijn voorbij: “Er zijn hier nu zo’n twintig freerunners actief. Het is bijna triest.”

Niet te strak plannen

Daarom is Roest op een warme augustusdag in IJburg voor zijn filmproject. Hij doet het niet alleen: hij heeft een groep internationale freerunners uitgenodigd voor het betere stunt-en-vliegwerk. Freerunschool Fit Earth op IJburg fungeert als uitvalsbasis voor de groep. Roest heeft met ze afgesproken, maar het is al na het middaguur en er is ruis op de lijn. Als hij uiteindelijk persoonlijk poolshoogte neemt bij Fit Earth blijkt waarom: de gordijnen zijn nog dicht. De groep is gisteren op straat geweest voor een nightshoot en moet nog beginnen aan de dag.

Een voor een druppelen ze met kleine oogjes naar buiten en op de opgewarmde straatstenen van IJburg wordt provisorisch ontbeten. Er zijn zo’n tien atleten, onder wie Fransen en Duitsers, allen gekleed als skaters, met ruim vallende T-shirts en broeken en comfortabele sneakers. De voertaal is Engels en de sfeer is er een van go with the flow; ja, ze gaan vast wel ergens vandaag freerunnen. Maar dat moet je allemaal niet te strak willen plannen.

Roest vertelt over het internationale karakter van de freerunwereld: “De afgelopen maanden ben ik elk weekend ergens in Europa uitgenodigd voor een evenement. Lissabon is populair, met veel reliëf en gekke trappetjes en muurtjes.” In Nederland noemt hij Eindhoven (‘hechte community’) en Almere (‘rooftop-heaven’). Maar zijn favoriet is duidelijk: “Amsterdam. Dit is mijn stad en het heeft de beste freerunspots van Nederland.”

Katachtige sprong

Als de zon al hoog aan de hemel staat, komt de groep in beweging. Ze wandelen naar een speelplaats met klimrek net buiten IJburg. Bij aankomst gaan de T-shirts uit. Al snel zit men midden in een potje game of sticks. De stick is een instituut binnen de freerunwereld. Roest legt uit: “Het gaat erom na een sprong direct stil te staan bij de landing. Als dat lukt is dat ultieme bevrediging.”

Een voor een proberen de atleten een stick te scoren. Vanaf een balk maakt Roest een katachtige sprong. Bij de landing vangen zijn knieën de klap op door diep door te buigen en blijven de punten van zijn Air Max plakken aan de stoeprand. Een perfecte stick. Zo beweegt de groep zich door het parkje, naar uitdagingen speurend, technieken doornemend. Ze lijken de omgeving te scannen als een game-level.

Dan verschuift de aandacht naar de kliminstallatie in het midden van de speelplaats. Binnen een mum van tijd bezet de groep als een apenkolonie de top van het toestel. Al snel stuiteren de lichamen in allerlei houdingen van het klimrek af. Lome hiphop puft uit een draagbare speaker, ledematen landen gedempt op de houten ondergrond. Er heerst een onuitgesproken pact: iedereen doet zijn eigen ding, maar niemand is een eilandje.

Wat Roest zo trekt aan freerunnen: vrijheid, adrenaline, groepsgevoel, en ook nog eens in Amsterdam. Beeld Koosje Koolbergen

De sfeer is bijna kinderlijk speels. Als een truc lukt, klinkt er instemmend geluid. Zo niet, is er geen hoon maar eerder aanmoediging voor een herkansing. Volgens Roest zijn er twee manieren om een nieuwe beweging te bedenken: “Je kan iets in de gym leren en buiten testen. Maar vaker doet je maat ineens iets geks en denk je: yo, laat mij dat ook proberen.”

Angst overwinnen

De Franse Naël (21), met geblondeerde coupe, heeft zich aan de groep onttrokken. Met vorsende blik staat hij bovenin het rek. Hij kijkt op en neer, schat afstanden in, strekt zijn benen. Het zwaartepunt van de groep verplaatst zich. Er klinkt een zacht ‘come on G’. De cameraman neemt alvast positie in.

Roest: “Angst is de belangrijkste factor in onze sport. Het houdt je verstandig, maar je moet het ook overwinnen. Mensen zien ons als waaghalzen, maar het gaat om het inschatten van je eigen en potentiële kunnen.” Ongelukken gebeuren vaak op een onbewaakt moment. “Al mijn blessures komen van lullige dingen. Ik brak dit jaar mijn rib toen ik na een stunt ergens naar beneden klom. Met mijn koppie erbij is er nooit iets gebeurd.”

Als een panter strekt Naël zich ver uit en vliegt hij het rek af. Hij ploft met beide benen op de grond en sluit af met een serie aan salto’s. De groep joelt. Maar het was technisch niet perfect. Naël moet opnieuw voor een optimaal shot. Als het bij de vierde keer lukt, ontploft de groep.

De middag loopt af op IJburg. De sessie had alles wat Roest zo trekt aan freerunnen: vrijheid, adrenaline, groepsgevoel, en ook nog eens in Amsterdam. Je kunt er misschien langs de grachten lopen, maar dat gaat Tobias Roest en zijn vrienden echt te traag.