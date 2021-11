Amsterdammer helpt Amsterdammer: ‘Marley Ann is een zegen, ze heeft alleen een beetje extra aandacht nodig’

Marleen Druiventak (40) verhuisde naar Amsterdam zodat haar meervoudig gehandicapte dochter de juiste zorg kan krijgen. Die zorg is alleen wel erg duur. Een bijdrage aan speciale luiers en voeding zou zeer welkom zijn. Kosten: 500 euro.

“We zijn hier nu bijna 2,5 jaar,” zegt Marleen Druiventak in de woonkamer van haar tante in Noord. “Het is zwaar om gescheiden te zijn van mijn man en andere kinderen, maar we konden niet anders. In Suriname is niet de zorg die Marley Ann nodig heeft.”

Druiventaks 4-jarige dochter Marley Ann ligt naast haar op de bank. Ze ademt zwaar. “Ze heeft het moeilijk,” zegt Druiventak met neergeslagen ogen. “Boven op alles kreeg ze een infectie waardoor ze net weer een tijd op de ic heeft gelegen. Toen bleek ook nog eens dat ze het rotavirus (zie kader) had opgelopen. Ze was behoorlijk beroerd. Binnenkort wordt ze geopereerd aan haar slappe strottenhoofd, maar eerst moet ze aansterken.”

In 2017 beviel Druiventak, boekhoudkundige en moeder van twee zoons, van haar dochter. “Marley Ann is een zegen. Ze heeft downsyndroom en ze groeit slecht, maar ik wil niet dat mensen haar ‘ziek’ noemen want Down is niet ‘ziek’. Ze heeft alleen een beetje extra aandacht nodig.”

Niet in de haak

Toen Marley Ann werd geboren, woog ze maar 2 kilo en in de maanden daarna groeide ze amper. “We kwamen erachter dat ze niet tegen koemelk kon, met soja ging het beter.” Toch meende de kinderarts dat er iets scheelde aan het hart van Marley Ann, iets waaraan Druiventak nu twijfelt. “Een internationale groep artsen kwam naar Suriname en Marley Ann werd geopereerd, maar ik begreep niet goed waarom, want wat de dokters zeiden, herkende ik helemaal niet in hoe het met haar ging.”

Na de operatie zag Druiventak meteen dat er iets mis was met Marley Ann. “Ze hielden haar na de operatie veel te lang in slaap. Haar armen en benen waren helemaal stijf en toen ze wakker werd, maakte ze nauwelijks contact en kon ze niet meer slikken. Later in Nederland bleek dat een deel van haar hersenen is beschadigd. Dat is waarschijnlijk tijdens die operatie gebeurd.”

Omdat de kinderarts in Paramaribo slecht communiceerde met Druiventak en haar man, en ze niet samen tot een behandelplan voor Marley Ann konden komen, wilde Druiventak haar dochter meenemen naar Nederland. “Ik vroeg om haar medisch dossier, en die kinderarts weigerde me dat te geven. Dat bevestigde voor mij dat er daar iets niet in de haak was.”

Door haar verhaal te vertellen in een Facebookpost die viral ging, kreeg Druiventak uiteindelijk toch het medisch dossier van Marley Ann. “Het was hartverscheurend om te lezen wat daar in stond. Dat ik niet functioneerde en niet kon accepteren dat ik een ziek kind op de wereld had gezet, stond daar geschreven. Ik hou met heel mijn moederhart van Marley Ann en wil alleen maar het beste voor haar.”

Druiventak vertrok in 2019 naar Amsterdam, op zoek naar de juiste specialisten. “In Suriname is de zorg erg beperkt, hier zijn veel meer deskundigen die weten wat goed is voor Marley Ann. Ze gaat hier nu drie dagen per week naar de dagopvang, waar ze haar echt uitdagen en haar helpen in haar ontwikkeling.”

Gemis

Haar missie, een beter leven voor Marley Ann, vergt offers. Zonder verblijfsvergunning kan Druiventak niet werken in Nederland en wordt een groot deel van de speciale zorg voor Marley Ann niet vergoed, wat financieel zwaar is voor het gezin. Daarbij missen moeder en dochter hun familie verschrikkelijk. “Wanneer ik niet bij de verjaardagen van mijn zoons kan zijn, voelt het alsof ik ze verwaarloos. Dat is verschrikkelijk. Maar ik weet: er komt een tijd waarin we allemaal weer samen zijn.”

In de tussentijd zou een bijdrage aan speciale luiers en sondevoeding voor Marley Ann haar moeder enorm helpen. “Het is zwaar, maar wanneer ik zie hoe ze straalt wanneer ze naar de dagopvang mag, dan weet ik dat het het allemaal waard is.”

Rotavirus Het rotavirus is een besmettelijk virus dat ontstekingen in de maag en darmen veroorzaakt, wat kan leiden tot koorts, misselijkheid, overgeven en hevige diarree. Rotavirusinfecties komen in Nederland veel voor, vooral bij jonge kinderen tussen zes maanden en twee jaar oud. Sterker: bijna ieder kind maakt voor het vijfde levensjaar een rotavirusinfectie door. Kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld kinderen die te vroeg zijn geboren of een te laag geboortegewicht hebben, hebben een grotere kans op een ernstig verloop van de infectie. Jaarlijks worden er 3500 kinderen opgenomen in het ziekenhuis met een rotavirusinfectie.