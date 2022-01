Amsterdammer helpt Amsterdammer: ‘Deze lieve vrouwen verdienen een dagje uit’

Badia el Hassani (midden met zwarte hoofddoek) en de vrouwen uit het buurthuis voor wie ze een uitje wil organiseren. Beeld Eva Plevier

“Wie meer geld te besteden heeft, onderhoudt ook makkelijker sociale contacten,” zegt Badia el Hassani (46). “Als je, onder normale omstandigheden, langs de Coffee Company loopt, zie je daar vaak groepen vriendinnen zitten, kletsend, lachend. Allemaal met een kop koffie van 6 euro in de hand. Zoiets kunnen de dames die hier komen zich niet veroorloven – dat beperkt wat je op sociaal gebied allemaal kan ondernemen.”

El Hassani groeide op op Zeeburg. De buurt is haar bijzonder lief. “Oost is thuis. Ik voel me hier anders dan als ik bijvoorbeeld door Zuid of West loop. Hier zie ik op straat vriendinnen van vroeger lopen die nu zelf moeder zijn, hun kinderen die elkaar weer kennen – we zijn hier verbonden met elkaar.”

Vrijwilliger en tolk

Daarom zet ze zich al ruim tien jaar in voor de sociale cohesie van de wijk. Ze werkte als vrijwilliger achter de balie van maatschappelijke organisatie Civic, waar ze ook hielp als tolk, en werkte mee aan verschillende buurtinitiatieven bij onder andere Buurthuis De Meevaart en Kliniek Sporenburg.

Haar nieuwste project is Meet and Eat in Buurthuis Archipel aan het Makassarplein. Twee keer per week ontvangt El Hassani daar vrouwen uit Oost die anders veel alleen thuis zitten. “Vrouwen met een kleine beurs, of die misschien het Nederlands niet machtig zijn, raken sneller in isolement. Dat is heel eenzaam. Die vrouwen, of mensen eigenlijk want mannen zijn ook welkom, nodigen we uit om twee keer per week met ons te koken en te eten in Archipel.”

Want eten verbindt, zegt El Hassani. Maar niet alleen dat, het geeft de gelegenheid om over het leven te praten en informatie uit te wisselen. “Mensen die al eenzaam waren, zijn door corona nog eenzamer geworden. Door Meet and Eat heeft een deel van die mensen gelukkig een netwerk om op terug te vallen. Zo kunnen ze toch ervaringen uitwisselen of door iemand in hun eigen taal uitgelegd krijgen wat de stand van zaken is en welke maatregelen er op dit moment gelden.”

Voorlichting

El Hassani zet alle kennis die ze het afgelopen decennium met haar vrijwilligerswerk heeft opgedaan in bij Meet and Eat. “Op zo’n middag of avond wordt er soms ook voorlichting gegeven. Ik heb geleerd dat mensen die hulp kunnen gebruiken vaak niet weten waar ze kunnen aankloppen. Ik ben zelf redelijk goed op de hoogte, en soms nodig ik experts uit om bijvoorbeeld uit te leggen hoe je het beste een bepaalde instantie aan kan schrijven, of welke rechten je hebt als huurder.”

Maar ook andere kennis, over kunst en cultuur bijvoorbeeld, wordt gedeeld bij Meet and Eat en daarom wil El Hassani, als de coronasituatie het weer toestaat, graag met de groep op excursie. “Een tijd geleden zijn we naar het Muiderslot geweest. Op uitnodiging van de directrice. Zij is namelijk mijn buurvrouw. Dat was fantastisch. Ze had vervoer, eten en entree voor ons geregeld – ontzettend aardig. We hadden een topdag en hebben veel geleerd over de geschiedenis van dat slot. Zoiets zou ik heel graag nog eens doen.”

Waar de excursie deze keer naartoe gaat, moet Meet and Eat nog bepalen en het zal ook afhangen van de coronamaatregelen, maar El Hassani denkt aan een (openlucht)museum, of anders een dagje naar de sauna voor wat welverdiende vertroeteling. Helaas hebben zij en Buurthuis Archipel op dit moment geen manier om een dergelijk uitje te financieren. Een bijdrage zou daarom zeer welkom zijn. “Deze lieve vrouwen verdienen het een dagje iets te doen dat ze nog nooit hebben gedaan en waarvan ze ook nooit hadden gedacht dat ze dat nog zouden meemaken.”