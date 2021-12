Amsterdammer Ditte Kuijpens: ‘Ik ben nu schuldenvrij, maar het blijft elke maand puzzelen’

Ditte Kuijpens had een rotmaand. Haar fiets werd gestolen, haar koelkast begaf het en ze moest afscheidnemen van hondje Disco. Een hoop tegenslag, en met een krappe beurs extra lastig. Een nieuwe koelkast is hard nodig. Kosten: 500 euro.

“Kom je er wel langs?” roept Ditte Kuijpens (59) naar beneden. In het smalle halletje achter de voordeur staat een omafiets met een breed stuur en een krat voorop gemonteerd. “Van de buurman even te leen gekregen,” zegt ze. “Echt ongelooflijk aardig van hem.”

Kuijpens’ eigen fiets, een mooie elektrische die ze twee jaar geleden vanwege haar chronische pijn met subsidie kon krijgen, is afgelopen maand gestolen. “Ik moest naar Zweden, naar mijn hoogbejaarde moeder, en mijn nichtje dat op de dieren paste, was vergeten hem op slot te zetten – vette pech.”

En niet de enige pech die Kuijpens de afgelopen weken te verstouwen kreeg. Kort nadat ze uit Zweden terug was gekomen, moest ze haar hondje Disco laten inslapen en tot overmaat van ramp begaf haar koelkast het ook nog eens. “Nu staat het eten tijdelijk op het balkon, maar dat is natuurlijk geen oplossing,” verzucht ze.

Borstkanker

Kuijpens praat makkelijk over haar financiële situatie. In 2016 deed ze mee aan de documentaireserie Schuldig, over de schuldenproblematiek in de Vogelbuurt. “Ik vind het belangrijk dat er goede informatie beschikbaar is over hoe schulden werken en wat voor effect dat op je leven heeft,” vertelt ze. “Sinds het programma ben ik schuldenvrij, maar nog steeds zit ik elke maand te puzzelen. Je bent zo door een uitkering heen.”

En dat puzzelen gaat Kuijpens niet makkelijk af. In 2004 werd bij haar borstkanker vastgesteld. De behandeling die ze daarvoor kreeg, heeft voor andere medische complicaties gezorgd. “Ik heb er onder andere een overactief zenuwstelsel aan overgehouden (zie kader), waardoor ik snel moe ben en een warrig hoofd heb.”

Goed voor zichzelf zorgen is daarom erg belangrijk voor Kuijpens. “Lekker en gezond eten is mijn passie. Ik weet veel over natuurvoeding en heb allerlei diëten uitgeprobeerd: raw food, koolhydraatarm – mensen denken dat als je een dieet volgt, je dan moet inleveren op genot, maar dat is niet zo. Ik kook ook graag voor anderen, om dat te laten zien.”

Anderen helpen

Dingen blijven ondernemen, het gezellig maken en anderen helpen ziet Kuijpens ook als ‘zelfzorg’. Tot haar borstkankerdiagnose werkte ze jaren in een natuurwinkel in Noord en in de zomers op Ibiza als performer in nachtclub Pacha. Na haar ziekte zette ze zich als lotgenoot in voor de Borstkankerstichting en verschillende organisaties voor mensen met chronische pijn. Bovendien is Kuijpens door Schuldig heel Nederland doorgereisd voor lezingen en nagesprekken.

“Me inzetten tegen onrecht en aandacht vragen voor wat anders genegeerd blijft, is belangrijk voor me. En je zult zien dat als jij anderen helpt, er vanzelf ook hulp jouw kant op zal komen wanneer je die nodig hebt. Maar dat moet niet je motivatie zijn!”

Hoewel Kuijpens door haar gezondheid op dit moment weinig kan doen, echoot dat actieve bestaan door in haar leven nu. “Ik heb geleerd om van spijkers soep te koken en er iets van te maken met wat ik voorhanden heb. Ik zal altijd blijven ondernemen en transformeren.”

Ook hondje Disco, dat eerder deze maand stierf, herinnerde Kuijpens aan tijden van veel creativiteit en levenslust “Disco vond ik op Ibiza. We hebben samen veel meegemaakt.” Disco laten gaan viel haar dan ook zwaar. Gelukkig heeft ze katten Antje en Kootje nog. “Die dieren geven me zó veel liefde, zo veel rust. Dat is me alles waard.”

Hoewel Kuijpens bijzonder inventief en zelfredzaam is, blijkt een nieuwe koelkast financieren toch lastig. Een bijdrage zou daarom bijzonder welkom zijn. Dan kan ze snel weer écht lekker koken.

Overactief zenuwcentrum Als er ergens in het lichaam beschadiging optreedt, worden de uiteinden van zenuwen geprikkeld. Wanneer die uiteinden van de zenuwen zijn geprikkeld, reizen signalen via de zenuwbanen naar het ruggenmerg en de hersenen (het centrale zenuwstelsel). Zo kan pijn worden ervaren. Bij chronische pijn is er echter geen weefselbeschadiging meer, en kan het zijn dat het lichaam in feite alarmsignalen naar de hersenen stuurt. Het zenuwcentrum is dan overactief en er is dan sprake van overgevoeligheid voor prikkels, ook wel sensitisatie genoemd.