Amsterdammer dingt mee naar prijs voor beste profielwerkstuk: ‘Ik heb in veel vakanties door moeten werken’

Sjoerd Versteegh (18): ‘Ik heb een modelbrein gebouwd dat muziekstukken van Bach, Beethoven en Monteverdi kan herkennen.’ Beeld Gerard Verschooten

Ik wist niet dat je geld kon verdienen met een prijswinnend profielwerkstuk.

“Jazeker, de derde prijs wint 1000 euro, de tweede prijs 1500 en de eerste prijs 2000. Dat is best wat. Dinsdag is de uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs en ik heb geen idee wat mijn kansen zijn, de andere twee kandidaten hebben ook hele knappe dingen gedaan.”

Waar gaat jouw profielwerkstuk over?

“Over neurale netwerken, oftewel imitaties van het menselijk brein. Ik heb een modelbrein gebouwd dat muziekstukken van Bach, Beethoven en Monteverdi kan herkennen. Het werkt niet als Shazam (een populaire app die muziek herkent, red.), maar het is qua functie wel een beetje overeenkomstig. Stel, je leert tien boeken uit je hoofd. Als je later een los hoofdstuk uit een van die boeken tegenkomt, dan herken je het. Mijn algoritme herkent een nieuw, onbekend boek van dezelfde schrijver, door de stijl.”

Dat klinkt als een omvangrijk project.

“Ik speel daarnaast altviool in drie jeugdorkesten en heb in veel weekenden en vakanties door moeten werken. Maar ik heb hele goede begeleiding gekregen van Rebecca Sier. Zonder haar was dit profielwerkstuk niet zo geslaagd als het nu is.”

Want?

“Ik heb ook al de Van Melsenprijs van de Radboud Universiteit en de Jan Kommandeurprijs van de Rijksuniversiteit Groningen gewonnen en met dit profielwerkstuk ding ik mee voor de grote Europese prijs EUCYS.”

De start van een glooiende carrière.

“Na de zomer ga ik naar het conservatorium in Amsterdam. Al die prijzen zijn leuk voor mijn cv, maar aan het conservatorium luisteren ze alleen of je mooi speelt. Later zou ik het conservatorium willen combineren met wiskunde.”