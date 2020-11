Amsterdammer Cyriel Jacbos maakt eerste dragmagazine van Nederland

Goede timing.

“Ja, Drag Race Holland is net op televisie geweest. Ik had al langer het idee om dit magazine te maken. En door de lockdown zat ik wat ruimer in mijn tijd.”

De winnaar, Envy Peru, staat op de cover.

“Klopt, die was al gedrukt voordat de uitslag bekend was, maar ik had zo’n voorgevoel. De andere deelnemers staan overigens ook in het magazine. Ik vind het mooi dat ik ze op die manier een podium kan bieden. Normaal gesproken zouden ze nu een carrière gaan opbouwen door het programma. Maar alles ligt stil.”

Wat staat er verder in het magazine?

“Ik heb interviews gedaan, bijvoorbeeld met Claes Iversen, over hoe de mode is veranderd. En er staan naast de deelnemers van de Drag Race ook onbekendere mensen in, die gewoon een unieke achtergrond hebben. Het belangrijkste aan het magazine is dat het breder is getrokken dan de klassieke drag. Er staan vrouwen in, transgenders, non-binary, all cultures en ballroom.”

Hoe zijn de reacties?

Ik heb nog nooit zoveel reacties op iets gekregen. Normaal krijg ik via Instagram wel likes, maar nu reageert iedereen met een comment, ook op elkaar. Heel cool. Voor mij was het helemaal niet zo bijzonder eigenlijk, tot ik al die reacties zag.”

Waarom slaat het zo aan, denk je?

“Ik heb geen idee. Misschien omdat het een niche is.”

Waar is het magazine te koop?

“Op Stunninmagazine.com. Het is de bedoeling dat het ook in winkels komt te liggen, maar ik doe het stapje voor stapje. Ik moest al zelf een webshop maken. Dat was vrij ingewikkeld, maar is uiteindelijk gelukt.”