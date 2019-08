Amsterdam zoekt nieuwe naam voor Centrum Nieuw-West

Beeld Peter Elenbaas

Waarom moet er een nieuwe naam komen voor dit gebied?

“De gemeente hanteert de naam ­Centrum Nieuw-West, net als de ­ondernemers in dat gebied. Maar ‘centrum’ in de naam is verwarrend, omdat het gebied niet in het centrum van ­Amsterdam ligt. Dus hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor een naam die bewoners, onder­nemers en bezoekers aanspreekt.”

Bewoners van het Osdorpplein hoeven dus niet bang te zijn dat ze een ander adres krijgen, zoals eerder bij het Stadionplein dreigde?

“Het gaat om het gebied, de naam ­Osdorpplein als straatnaam blijft.”

Aan welke criteria moet de nieuwe gebiedsnaam ­voldoen?

“Een van de voorwaarden voor de naam is dat het geografisch logisch moet zijn. Als je de naam hoort, moet je weten waar het ongeveer ligt.”

Dan valt Eberhard van der Laanplein af, hoewel die naam best veel stemmen kan krijgen.

“De geografische aanduiding is maar één van de richtlijnen, geen keiharde regel. Als die naam veel stemmen krijgt, kunnen we er een goed verhaal bij maken.”

De naam met de meeste stemmen wordt voorgelegd aan het college van b. en w. Dat kan de populairste naam ook nog afwijzen.

“Dat kan, maar als die naam ook door het stadsdeel wordt gesteund, hebben we een goed voorstel.”

Er zijn al een stuk of 40 namen in­gestuurd, zoals Rutger Hauerplein en Oxplaza. Heeft u een voorkeur?

“Ik vind Rutger Hauerplein ook wel een kandidaat voor de originaliteitsprijs. Meervaartkwartier is ook een goede, want mensen van buiten ­Osdorp weten dan meteen waar het ligt.”