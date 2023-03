Amsterdam verdient goede koffie, vinden ze bij Wakuli dat een tweede vestiging opent

Beeld Hannah Bults

Ritmische, upbeat muziek verwelkomt klanten in de koffiebar aan de Jan Pieter Heijestraat. “De afspeellijst is samengesteld door een Keniaanse koffieboerin,” zegt Wakuli-eigenaar Yorick Bruins (32). Met de muziek, hemelsblauwe vloerplanken en een paar banaangeel betegelde muren willen hij en mede-eigenaren Lukas Grosfeld (31) en Lies Uljee (37) hun focus uitdragen: de herkomst van koffie.

“Oubollige gezelligheid of strakke Scandinavische designs leiden af van het verhaal van koffie. Dat is kleurrijk, warm, broeierig en exotisch,” zegt Grosfeld. “Zeker niet Nederlands of Italiaans, zoals sommige mensen denken.”

De rest van de muren is wit, maar roze, gele en turquoise zakken bonen, filterkoffie en doosjes composteerbare cups kleuren de zaak. Achter de bar – gemaakt van gerecyclede juten koffiezakken – leggen barista’s uit welke smaken de verschillende bonen hebben. Zo belooft de Peruaanse variant een hint van vijg en citrus en is in de Indonesische boon een vleug chocolade te proeven.

Op schoolkrukjes kunnen klanten de ‘specialty coffee’ drinken. “We kunnen hier makkelijk laten zien hoe mensen ook thuis goede koffie kunnen drinken,” zegt Bruins, want volgens de eigenaren drinken nog veel mensen slechte koffie. “De boeren krijgen weinig betaald en de koffie smaakt een beetje naar asfalt.”

Ondanks hun landelijke klantenkring kozen de eigenaren wederom voor Amsterdam, na hun eerste bar in Oost. “Dit is de koffiehoofdstad. We kunnen de meeste impact maken daar waar veel vraag naar koffie is,” zegt Uljee. Een derde, een vierde en misschien wel een vijfde Wakulibar staan dan ook al op de planning. “Er zijn nog genoeg buurten in Amsterdam die goede koffie verdienen.”

Wakuli Jan Pieter Heijestraat 76, Oud-West Lentespecials Dit seizoen kun je white chocolate matcha’s (€4,50), iced coconut espresso’s (€5) en magnolia limonades (€3,50) komen drinken. Bijzonder Achter de bar is een ontmoetingsruimte, waar koffieboeren en barista’s samenkomen. Afgelopen jaar zijn er boeren uit Congo, Honduras en Brazilië in Amsterdam geweest. Voorganger Voor Wakuli huisde de glutenvrije winkel G’in West in het hoekpand.

