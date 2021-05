Amsterdam na de coronacrisis: lees onze speciale editie

Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Zo leest u de editie ‘De stad na corona’ De digitale editie is gratis te lezen voor abonnees, op smartphone, tablet of web. Bekijk de editie hier, of installeer onze app: iOS of Android en open de editie via het tabblad ‘Editie’. Hier vindt u ook dagelijkse de digitale krant. Niet ingelogde gebruikers kunnen drie edities gratis lezen.

Het was een beeld dat grote indruk maakte op Amsterdammers: de Dam die tijdens de eerste lockdown leeg was. Verlaten. Net als de historische binnenstad. Dat beeld toonde aan hoe hard de coronapandemie de stad had getroffen en welke impact toerisme heeft op het historische hart, waar kennelijk nog maar weinig mensen wonen.

Tijdens die eerste lockdown, voorjaar 2020, kwam ook de vraag op of corona een einde zou maken aan de triomf van de stad. Amsterdam was altijd een magneet voor mensen die op zoek waren naar reuring, succes en werk. De bevolking groeide explosief, met zo’n tienduizend inwoners per jaar. Maar door corona was de stad ineens een dichtbevolkte besmettingshaard. Veel Amsterdammers werden ziek, de zorg raakte overbelast. Contact met anderen, een belangrijke reden om naar Amsterdam te komen, was plotseling gevaarlijk. Toeristen bleven weg, het aantal inwoners nam af. Amsterdam was ineens een krimpgemeente.

De Amsterdamse politiek heeft geprobeerd om de schade van de pandemie zoveel mogelijk te beperken en de stilte in de binnenstad te gebruiken om maatregelen te verzinnen om de rust in de stad voor altijd te bewaren. Het centrum moet weer een verzamelplaats zijn voor Amsterdammers en niet meer voor blowende toeristen.

Nu het het aantal besmettingen daalt, de vaccinatiegraad stijgt en musea, theaters en restaurants binnenkort weer open mogen, waarmee Amsterdam weer iets van haar bruis terug krijgt, is het tijd om de balans op te maken en te kijken hoe de stad er uit zal zien na corona.

Heeft de pandemie de stad blijvend veranderd, of keren we in Amsterdam weer terug naar het oude normaal? En wat zijn de consequenties voor de inwoners, scholieren, studenten, de ondernemers, de binnenstad en het toerisme?

De toekomst van Amsterdam is een onderwerp dat in Het Parool uiteraard regelmatig aan bod komt. De ingrijpende pandemie voedt de noodzaak om dit onderwerp nog eens extra van alle kanten te belichten. De toekomst is onzeker, duidelijk is wel dat er spannende tijden aanbreken voor de stad en haar inwoners. Wij hopen daarin te fungeren als uw gids, onder meer door middel van deze speciale editie over de stad na corona.

Michiel Couzy

Adjunct-hoofdredacteur Het Parool