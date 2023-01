Amsterdam is met Dar al Yemen een Jemenitisch restaurant rijker

Beeld Jakob van Vliet

Als je niet weet dat het er zit, loop je er geheid voorbij zonder het gezien te hebben. Maar wie binnenstapt bij Dar al Yemen waant zich, dankzij muren bedekt met tapijten, foto’s van Arabische architectuur en Oosterse zithoekjes, even in het Midden-Oosten.

Mohamed Almousa (46) runt het restaurant samen met twee andere chefs. Almousa groeide op in Syrië, maar vertrok in 2004 naar Dubai en drie jaar later naar Griekenland, waar hij achtereenvolgens als chef en automonteur werkte. Inmiddels woont hij negen jaar in Amsterdam. “Ik kom uit een slagersfamilie, dus vlees is mijn specialiteit. Zowel de Jemenitische als de Ethiopische keuken biedt echter ook veel keuze op vegetarisch gebied.”

Dar al Yemen is pas het derde restaurant in Amsterdam dat Jemenitisch eten aanbiedt. Almousa merkt dat het aanbod van het restaurant populair is onder buurtbewoners. “Er komen mensen voor wie het eten vanwege hun achtergrond vertrouwd is, maar ook Nederlanders zonder Midden-Oosterse achtergrond zijn enthousiast.” Vooral de Ethiopische gerechten zijn populair onder de tweede groep. “Misschien omdat daar veel vegetarische opties bij zitten.”

Naast lunch en diner in het restaurant biedt Dar al Yemen ook catering aan. “Als je voor een feest een half lam wil hebben, kunnen we dat zo regelen. We hebben laatst ook de catering verzorgd bij een Amsterdamse asielopvang,” zegt Almousa.

De specialiteiten zijn Mandy (€17,50) en Zurbian (€17,50), beide Jemenitische lamsvleesgerechten, en de Dar al Yemen speciaal (€18,50), een groot gerecht met rund, lamsvlees, kip, ei, verschillende groentes, verse kaas en injera (gegiste pannenkoek). Maar, vertelt Amousa verheugd: “Binnenkort gaan we Syrische gerechten toevoegen aan het menu.”

Dar al Yemen Buikslotermeerplein 286, Noord Opvallend Het is pas het derde restaurant in Amsterdam met Jemenitisch eten. Voorganger Vroeger zat hier Broodcafé Noord. Bijzonder Ze hebben laatst ook de catering verzorgd bij een Amsterdamse asielopvang.

