‘Ik probeer onze zoon de aandacht te geven die ik zelf niet heb gehad.’ Beeld Debra Barraud

“Het was nog even spannend of ik wel bij de bevalling mocht zijn, want we zaten nog midden in de lockdown toen mijn vriendin ging bevallen. Dat zorgde voor veel stress. Gelukkig kregen we uiteindelijk groen licht en was ik erbij.

Vader worden kun je niet in woorden omschrijven. Het is pure magie. Toen mijn zoon uiteindelijk in mijn armen lag, stortte mijn oude wereld volledig in. Mijn vader en moeder hebben altijd heel hard moeten werken, daardoor was er weinig aandacht. Pas toen mijn vader met pensioen ging had hij tijd om leuke dingen met ons te doen.

Ik probeer onze zoon de aandacht te geven die ik zelf niet heb gehad. We luisteren veel naar muziek en we voeden hem tweetalig op, Nederlands en Spaans. Dan hoeft hij later niet vast te zitten aan Nederland.

We proberen hem zo veel mogelijk van de wereld mee te geven, maar het belangrijkste doel is een goed mens opvoeden. Het is zwaar, je hebt weinig rust en Amsterdam is geen goedkope stad om een kind groot te brengen. Het kost me al mijn energie, maar hij is het zo waard.”