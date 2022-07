Amsterdam heeft er weer een gin bij, met rabarber en eucalyptus

Beeld Shutterstock

In de slijterij vind je de meest buitenissige gins: roze, gele, heel dure. U dacht: daar kan nog wel een merkje bij?

“Dat zagen wij ook, klopt. Anderzijds: het Nederlandse en vooral Amsterdamse publiek is heel kritisch, maar ook niet bang om iets te proberen. Dus dachten wij: we proberen het met een kwaliteitsgin in de Britse dry-gintraditie. We voegen tijdens het distilleren alleen echte rabarber en eucalyptus toe.”

De markt is niet verzadigd?

“Volgens ons niet. We vergelijken de ginmarkt met craftbeers: daar zijn er ook heel veel van, maar die markt groeit nog steeds. Er komen nog steeds merken en soorten bij.”

U woont vier jaar in Amsterdam, was het niet tijd om u aan een nieuwe jenever te wagen?

“Wij vinden jenever toch net iets te weeïg. Bovendien zagen we kans om met onze gin iets te maken zoals we zelf zijn: Brits en Nederlands. Ons etiket is ook British Racing Green met oranje accenten.”

U maakt de gin samen met uw studiegenoot Alex Bhullar, ook een Britse Amsterdammer. Hoe is de taakverdeling?

“We doen eigenlijk alles samen, dus er is geen taakverdeling. Dat is deel van het idee. De gin daagt ons uit, we zijn heel Nederlands en direct tegen elkaar. Samen met een vriend iets maken is mooi en gezellig.”

Studeert u ook hetzelfde?

“Ja, ha, we studeren allebei iets dat recent in het nieuws was: PPLE, ofwel Politics, Psychology, Law and Economics aan de UvA. Ik geloof dat de kroonprinses dat ook gaat studeren. We zijn al behoorlijk geïntegreerd.”