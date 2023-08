Amsterdam Fashion Week komt eraan: 4 deelnemers om in de gaten te houden

Vrouwen in beweging

Aanstaande woensdag, 30 augustus, begint de Amsterdam Fashion Week. Op de eerste dag zijn de ontwerpen van Max Zara Sterck te bewonderen. Na te hebben gewerkt bij internationale luxe modehuizen besloot Sterck in 2010 voor zichzelf te beginnen. Haar grootste bron van inspiratie is het vrouwelijk lichaam in beweging, wat deels voortkomt uit haar verleden als professioneel turnster. Sterck hoopt dat anderen haar creaties dragen als een tweede huid, die even comfortabel als elegant aanvoelt.

Prijs: €490, www.maxzarasterck.com

Beddengoed

Ook op de eerste dag staat de show van het Amsterdamse label Martan op het programma. Zij zijn een circulair merk dat het linnen van luxehotels – denk aan damasten tafelkleden en Egyptisch katoenen lakens – vermaakt tot verrassende, kleurrijke en draagbare outfits. Martan wil hiermee bewijzen dat je voor duurzame mode geen compromissen hoeft te doen op het gebied van kwaliteit en design. Het afgebeelde shirt is een voorproefje van de nieuwe collectie.

Prijs: €335, www.martan-official.com

Surfen in Amsterdam

Het Amsterdamse surfmerk New Amsterdam Surf Association doet ook mee met de lokale modeweek. Zij hebben geen show, maar presenteren hun nieuwe collectie middels een (besloten) installatie in samenwerking met Studio Rowan Siriram. De installatie draait om de obstakels waar je mee te maken krijgt als stadsbewoner op weg naar je favoriete surfspot, inclusief het wisselvallige Nederlandse weer. Op de kleding is dit terug te zien in onder andere de prints.

Prijs: €150, www.newamsterdamsurf.com

Bloem op je borst

Studio David Laport geeft ook geen show, maar opent drie dagen lang een pop-upwinkel die voor iedereen toegankelijk is. Daar kun je de nieuwe duurzame ready-to-wear-collectie ontdekken die geïnspireerd is op Laports laatste couturecollectie. Daarnaast biedt de ontwerper stukken uit zijn archief aan met fikse kortingen, met een hoofdrol voor de flowertop in verschillende kleuren. Voor fans buiten Amsterdam heeft Laport op zijn Instagram een verrassing.

Prijs: €165, www.davidlaport.com/pop-up Kerkstraat 61 (31/08 tot en met 2/09)