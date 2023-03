Amstelvener brengt de andreaskruisen naar Gambia: ‘Alleen nog budget voor verzendkosten nodig’

Beeld Paul’s Fotografie

U bent dit dierenaccessoirebedrijf begonnen toen u ziek bleek.

“Ik werkte zeventien jaar lang als cocktailshaker maar kwam in 2019 thuis te zitten met een chronische leverziekte. Ik had nog maar een half uur energie per dag. Een grote schok.”

Hoe kwamen de dierenaccessoires op uw pad?

“Ik wilde niet stilzitten! En tijdens corona verveelden mijn vriendin en ik ons. We wilden Amsterdamse halsbandjes voor onze katten, maar wat denk je? Nergens te vinden. Vrij spontaan hebben we er met ons laatste geld honderd laten maken in India, die we weggaven aan vrienden. Al snel kregen we de vraag of we ze ook voor honden konden laten maken. Inmiddels hebben we bijvoorbeeld ook bandana’s en poopy bags, allemaal met de andreaskruisen.”

En nu heeft u ook voetbaltenues laten maken?

“Dat is een grappig verhaal. Ik ben vrijwillig amateurtrainer bij voetbalclub Roda ’23 en via Facebook kreeg ik een bericht van een kerel uit Gambia. Ook trainer. Hij vroeg of ik eens met hem wilde sparren over voetbal, over trainingsoefeningen. Ik dacht eerst: huh? Maar inmiddels hebben we al twee jaar heel leuk contact.”

Als een soort penvrienden.

“Eigenlijk wel! Op FaceTime laat hij me ook veel zien. Ze hebben daar maar weinig materiaal. Toen we het hadden over hoe belangrijk uniformiteit is voor een team, dacht ik: deze jongens moeten een tenue! Dus die heb ik laten maken. Nu moeten we alleen nog de hoge verzendkosten naar Gambia bij elkaar sparen, dus al het geld wat er binnenkomt, is daarvoor bestemd. Lopen ze straks aan de andere kant van de wereld gewoon in het Amsterdamse stadswapen. Hoe mooi is dat.”

Waggle Amsterdam verkoopt online en in verschillende winkels in Amsterdam.