Amsteldorper wordt BN’er dankzij gestolen Canta: ‘Ik zie wel wat in een praatprogramma op RTL4’

Uw Canta werd voor uw deur gestolen, de politie deed niets, u wilde zelf op zoek gaan. Zo zat het toch?

“Klopt. Een nieuwe Canta is prijzig en ik ben vanwege mijn aanstaande longtransplantatie niet echt een marathonloper. Maar de politie behandelt het als een fietsendiefstal en gaat dus niet op zoek. Toen kwam er een stukje in de krant, stond omroep Powned voor de deur en ging die met mij collecteren voor een nieuwe Canta, en radiozender Antenne Domstad vroeg me als vaste, wekelijkse gast. Ik kreeg zelfs 130 euro voorschot van ze.”

Daarvan kon u een nieuwe Canta kopen?

“Gekke Henkie. Daar is wel wat meer voor nodig. Het meisje van Powned bracht me op het idee om te gaan crowdfunden. Dat heeft mijn vriendin voor me gedaan, na een paar weken hadden we 3200 euro. Dus nu heb ik een nieuwe, tweedehands Canta. Bloedjesnel, zo’n snelle Canta heb ik nog niet gehad.”

Is Antenne Domstad eigenlijk wel Amsterdams?

“Het schijnt van niet, maar ze worden hier veel beluisterd. Zeggen ze. Ik praatte er in het begin over de ontwikkelingen rond mijn Canta, nu over Ajax en Oranje, en binnenkort ga ik over stadspolitiek praten.”

U bent de nieuwe Johan Derksen?

“Ik zie wel wat in een praatprogramma op RTL4: In de tuin bij Willem. U moet weten: zelfvertrouwen had ik altijd al, het was alleen een beetje weggezakt.”

En uw longtransplantatieplannen?

“Het duurt nu extra lang, ik had al aan de beurt moeten zijn. Ik sta geloof ik vierde op de wachtlijst.”