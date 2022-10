Amerikaanse Smashburgers aan de Rozengracht

Maijard Smashburgers, Rozengracht 9. Beeld Jennifer Gijrath

‘Let’s get smashed’ zeggen de roze tl-letters in de zaak. Maijard Smashburgers is met haar graffitikunst en roze muren een vernieuwende verschijning op de Rozengracht. De metalen open keuken doet denken aan een New Yorks streetfoodrestaurant.

De drie net afgestudeerde eigenaren, Paul Roy (26) en de broers Olivier Asselberghs (23) en Sebastiaan Asselberghs (25) kennen elkaar uit hun jeugd in Zuid-Frankrijk. Tijdens hun studies in Amsterdam misten zij de smashburger uit het buitenland en ontstond het idee voor Maijard Smashburgers. Olivier: “Onze vrienden hebben veel burgers moeten proeven.”

De smashburger komt uit de Verenigde Staten en werd vroeger op straat gemaakt voor de arbeiders. Op een hete plaat gooi je een bal gehakt om deze vervolgens met een spatel zo plat mogelijk te drukken. Volgens Roy karamelliseert de burger dan in zijn eigen vet. “En vet: dat is smaak.” De naam Maijard is daar dan ook op gebaseerd: maillard is het Franse woord voor de chemische reactie, karamelliseren.

Op het menu staan The Chicken- burger, The Veggie en de klassieker: The Beef (allemaal 14 euro). Het vlees van The Beef komt van Nederlandse gepensioneerde melkkoeien. De ­burgers worden geserveerd op aardappel- of briochebroodjes met huisgemaakte augurken en koolsla.

Maijard dient als takeaway-restaurant, maar je kunt er ook aan tafeltjes eten. Tot nu toe zijn ze elke avond uitverkocht. “Met lekkere muziek aan staan we in deze testperiode vier dagen per week honderdvijftig hamburgers te bakken,” vertelt Roy. De mannen hopen dat Maijard zo groot wordt dat ze straks door heel Amsterdam te vinden zijn.

Maijard Smashburgers Rozengracht 9

