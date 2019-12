Amber Garden in Amstelveen: een hele tocht voor dorre eend (6)

Amber Garden, Van Heuven Goedhartlaan 15, Amstelveen. Beeld Dingena Mol

Als kleine jongen redde ik een pulletje uit een sloot vlak bij ons huis en leerde dat eenden geweldige huisdieren zijn. Joene volgde me overal, sliep in de vacht van onze hond en kwam toen hij volwassen was regelmatig bij me langs in onze tuin.

Toen we verhuisden, miste ik mijn vriend verschrikkelijk. Hoewel eend eten een beladen aangelegenheid voor me werd, zette ik me daar aan het begin van mijn horecacarrière overheen: wie was ik om gratie te verlenen aan het ene dier, en vlees van het andere per kilo te kopen? Nog steeds vind ik het goed om te beseffen dat het dier dat ik eet een wezen was, een vriend had kunnen zijn.

Pekingeend

Voor pekingeend worden speciale eenden geslacht en geplukt. Je moet lucht tussen vlees en huid blazen waardoor die van elkaar loskomen, dan wordt de eend ondergedompeld in kokend water en meerdere dagen gedroogd. Hij wordt gemarineerd en gelakt met maltose en aansluitend – liefst in een oven met vuur van fruithout – geroosterd. Het doel van deze bereidingswijze is sappig vlees en een bijna transparante, krokante huid.

Uiteindelijk eet je met de hand door het vlees met stukjes huid, zoetebonensaus, komkommer en bosui in een dun pannenkoekje te wikkelen. Goede pekingeend is duur: schrikt u vooral niet van tachtig euro voor een hele.

Best

Het gefrituurde brooddeeg met zoete sojasaus is aardig, net als de zoetzure aubergine die we met witte rijst eten. Minder

De pekingeend die de specialiteit van het huis moet zijn is droog, de huid verbrand. Zelden zo’n ongelukkige eend gezien. Opvallend

Amber Garden afficheert zich als brenger van True Chinese Cuisine. Dat is niet wat wij bij ons bezoek meemaakten.

Een Zwitsers hotel

Amber Garden zit in een onaantrekkelijke straat in Amstelveen en oogt als een middelduur Zwitsers nieuwbouw­hotel. De eetzaal is groot en ­helverlicht, en in de bediening treffen we pan-Aziatische medewerkers, een enkele van Nederlandse origine. Iedereen is opgepoetst en vriendelijk op die manier die de gast eerder opgeprikt dan ontspannen maakt.

We kunnen geen kraanwater krijgen en het spuitwater dat we bestellen wordt om de paar minuten bijgeschonken, net als de Oostenrijkse riesling (Ried Gaisberg, €39,25) die precies is wat we ervan hopen. Overalert bijschenken vind ik meer indringend dan luxueus, maar slechte service is het natuurlijk niet.

We krijgen als hapje vooraf prima gefermenteerde daikon, gortdroge keitjes van sesam, fijne gekookte pinda’s met sichuanpeper en spicy geplukte kip. Vrij snel hierna volgt ons bestelde gefrituurde brooddeeg met huisgemaakte zoete sojasaus (€4,50). We hebben luchtiger geproefd, maar krokant en smaakvol is het.

Ook besteld: zo’n bijna gelatineus gebonden ‘zure’ soep met bamboescheut, paddenstoel, tofu, ei en veel zwarte peper (€8). Een prima soep, al doet het hart van de smaak wat industrieel aan, als knakworstpekel.

Fijn maar érg zoet is de zoetzure pittige aubergine (€13,50) in yuxiangsaus, die we met witte rijst eten. Dan proeven we handgemaakte noedels (als deze handgemaakt zijn, dan door een bijna machinale kok) met varken in sojabonensaus, sojabonen, Chinese kool, komkommer, selderij en taugé (€9,50). Het geheel zit in een enorme kom en is karakterloos, de smaken te clean: deze uitvoering zou ik bij een hotelbuffet verwachten.

De pijn

Het echte pijnpunt van de avond is de halve pekingeend. Een droge borst met dorre verbrande huid en het vlees van de bout is zelfs helemaal weggepieterd: zo ziet een te lang gefrituurde of in de oven vergeten eend eruit. Alsof dit niet erg genoeg is, ligt alles ook nog op een loeiheet rechaud. Wat een misère. De manager heeft ons verdriet door, en op zijn aandringen vertellen we waar we mee zitten.

Hij komt met een lange uitleg over de bereidingswijze (die foutloos klinkt) en voegt toe dat hij nooit klachten over de eend krijgt omdat die een specialiteit van het huis is. In dezelfde adem vertelt hij echter dat de chef ‘wat problemen met het eendje heeft’ en dat we in het vervolg beter een dag tevoren kunnen melden dat we pekingeend willen. Dat hadden we graag gedaan, maar hierover wordt op de site van Amber Garden niets gemeld.

De manager bevestigt dat en vervolgt door te zeggen dat de chef nu op bepaalde momenten in de avond voor een paar perfecte eenden zorgt, mocht iemand die willen. Ik kijk om me heen, tel twaalf gasten en vraag me af hoe deze manier van werken tot dusver bevalt.

Vreemd is het in elk geval wél, te zeggen dat je eend ­perfect is, maar dat de chef er wat problemen mee heeft; dat peking­eend je specialiteit is, maar dat de gast tevoren moet bellen als hij een goede wil.

Teleurgesteld

We vragen de rekening en krijgen die mét pekingeend erop, maar even later brengt de manager een nieuwe zonder eend. Het leed is helaas geleden. Restaurant Amber Garden biedt geen True Chinese Cuisine, en teleurgesteld beginnen we aan de barre fietstocht naar huis.

Amber Garden Van Heuven Goedhartlaan 15, 1181 LE ­Amstelveen, 020-7370821

ma 17.00-22.30, di-zo 12.00-22.30 uur

www.ambergarden.nl

