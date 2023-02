Alyssa en Tobias kochten een ‘bouwval’ uit 1925: ‘Tijdens het slopen kwamen we verborgen ruimtes tegen’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Alyssa Hiemstra (27) en Tobias Koppes (30) transformeerden een ‘bouwval’ zonder elektriciteit eigenhandig in hun droomhuis.

Wie Alyssa Hiemstra (27), werkt bij de gemeente Amsterdam, en Tobias Koppes (30), zelfstandig interieurbouwer.

Woonden in een huurwoning (vrije sector, 68 m2) aan de Zeeburgerdijk.

Kochten een kluswoning (80 m2) aan de Middenweg.

Dat je bij het zoeken naar een woning in Amsterdam geduld moet hebben, wisten Alyssa Hiemstra en Tobias Koppes al van hun vorige zoek­tocht. In 2019 reageerden ze wekelijks op huurwoningen van woningbouwvere­nigingen in de vrije sector. Pas na twintig bezichtigingen hadden ze beet. “De aanhouder wint,” zegt Hiemstra. Dat hoopten ze ook toen ze in 2020 op zoek gingen naar een koophuis. “Zonder jubelton of overwaarde van een vorige koopwoning wisten we dat het een flinke zoektocht zou kunnen worden.”

Hiemstra gaf zich helemaal over aan haar Fundaverslaving, maar hoe snel ze verkoopmakelaars ook belde: vaak zaten de bezichtigingen al vol. En toen ze eindelijk eens werd uitgenodigd, zakte de moed haar alsnog in de schoenen. “Bij onze eerste bezichtiging begroette de ­verkoopmakelaar ons met de woorden: ‘Hoi, jullie zijn de tachtigste vandaag.’ Frustrerend, vooral omdat het niet eens om ons droomhuis ging. We zijn starters, dus we wisten wel dat een huis met tuin in het centrum niet haalbaar was, maar we hadden niet verwacht dat er zelfs zo veel interesse was voor een woning op de elfde verdieping van een flat in Nieuw-West.”

Vervallen woning in Ransdorp

Eigenlijk hadden ze maar twee eisen: meer ruimte en in Amsterdam. Al gooiden ze dat tweede bijna overboord toen het na vele bezichtigingen en een afgewezen bod op een klushuis in Noord nog steeds niet lukte. “We hebben daarna geboden op een enorm vervallen woning in Ransdorp. Een megaproject, maar Tobias heeft een eigen interieurbouwbedrijf en is heel handig. Als er veel moet gebeuren, kunnen we daar goed doorheen kijken. Maar zelfs dat huis ging aan ons voorbij. Er was bijna geen betaalbaar aanbod meer.”

Hiemstra en Koppes bezichtigden daarom een woning in Zaandam, concludeerden dat ze daar in elk geval niet wilden wonen en overwogen terug te gaan naar West-Friesland, waar ze allebei vandaan komen. “Maar we wilden liever in Amsterdam blijven wonen. Vanwege werk, de vrijheden van de stad en de vele mogelijkheden die je er hebt.”

Beeld Jakob van Vliet

Begin 2021 kwam het stel op de website van een woningbouwvereniging hun huidige woning tegen, een klushuis aan de Middenweg. Hiemstra was niet overtuigd. “Het was een bouwval uit 1925, net binnen en uitkijkend op de Ring. Toen we gingen kijken, bleek de hele straat ook nog open te liggen. Niet echt aantrekkelijk. En er moest heel veel aan het huis gebeuren. Ik was niet van plan een bod uit te brengen, maar Tobias was heel enthousiast. Hij zag alleen maar kansen.”

Negen maanden verbouwen

Een bod uitbrengen mocht alleen na een bezichtiging en volgens de verkoopmakelaar waren er maar weinig andere kijkers. Hiemstra en Koppes wisten dus dat ze kans maakten. Ze mochten van de makelaar ook nog een keertje ’s avonds langs komen. “Het was donker en het huis had geen elektra, dus mijn beeld werd er niet beter op,” zegt Hiemstra. Toch besloten ze een bod uit te brengen: 360.000 euro, 10.000 boven de vraagprijs. “We moesten diezelfde dag nog een keuze maken en Tobias zei hoeveel er mogelijk was. We konden alles slopen en het huis helemaal naar onze smaak maken.” Een dag later werd hun bod geaccepteerd.

In de kap van de woning creëerden Alyssa en Tobias een logeerkamer. Beeld Jakob van Vliet

Negen maanden verbouwden Hiemstra en Koppes de woning, terwijl ze hun huurhuis aanhielden. Ze voerden bijna alle klussen zelf uit: “Alle credits gaan naar Tobias.” Ze plaatsen dakramen en een nieuwe trap naar de zolder, zorgden voor nieuw installatiewerk, isoleerden de woning en ontwierpen en bouwden hun eigen keuken – een klus die onder meer het op maat maken, bevestigen en lakken van tientallen houten latjes rond het nieuwe kookeiland behelsde. “Tijdens het slopen kwamen we van alles tegen: verborgen ruimtes, rieten plafonds en houten balken achter gipsplaten op zolder.”

Ze hebben hun draai in hun nieuwe huis gevonden. “De wijk is groener en ­rustiger dan ik dacht, er zit een leuk café om de hoek en het is heel fijn om een dubbele woonlaag te hebben,” zegt Hiemstra. “En je bent natuurlijk zo op de Ring.”

Tip van Alyssa “Denk in mogelijkheden en wees bereid concessies te doen. Soms moet je je wensenlijst aanpassen of een klus zelf uitvoeren in plaats van die uit te besteden. Zo ontdek je misschien meteen nieuwe talenten.”

Wooncarrière 2016 De Pijp

2017 Centrum

2019 Indische Buurt

2021 Watergraafsmeer