Altijd de juiste kinderfiets in de pop-upstore van BikeFlip

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in Amsterdam. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij de pop-upstore van BikeFlip in West kun je tweedehands kinderfietsen uitproberen.

In de eerste pop-upwinkel van Bikeflip, een verhuurbedrijf voor tweedehands kinderfietsen, kun je een abonnement afsluiten, fietsen uitproberen en je Bikeflipfiets omruilen of laten repareren.

Wat in 2020 begon als studieproject op de Universiteit Utrecht werd een succesvol bedrijf met inmiddels ruim tweeduizend abonnees. Oprichters en vrienden Paul Remie (28) en Casparis Beyer (28) zagen een duurzame oplossing voor een probleem: kinderfietsen die verpieteren in de schuur of ouders die tegen hoge kosten aanlopen voor fietsen voor hun snelgroeiende kinderen.

Bikeflip verhuurt negen maten kinderfietsen. Van een loopfietsje (€5 per maand) tot grotere exemplaren met een kratje voorop (€12,50). Prijzen zijn inclusief reparaties. “Als de kinderen uit hun fiets zijn gegroeid, brengen wij een nieuwe aan huis of komen ze in de winkel,” aldus Remie.

Werkplaats, opslag en kantoor zitten in Maarssen, nu is er de pop-up in Amsterdam, waar BikeFlip sinds maart actief is. In de winkel staat een tablet waarop je direct een abonnement kunt afsluiten, op de grond is een fietsbaan voor kinderen geschilderd. Ook hangt er een poster met verschillende lengtes en het fietsformaat dat daarbij hoort. Zo komen ouders via een QR-code meteen terecht bij het juiste formaat fiets op de website.

In het centrum worden de kleinste fietsen met de bakfiets rondgebracht. “Met de auto brengen we nog zo’n dertig fietsen per dag weg. Omdat het netwerk via via is uitgebreid, hebben we vaak veel adressen in dezelfde straat. Dat is heel handig,” vertelt Beyer.

