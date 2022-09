Duizenden maden waren via zijn meterkast de woning binnengekropen. Ze zaten overal. Onder de vinylvloer, de kasten, zelfs ín de poten van zijn barkrukken. Hij woonde er pas twee dagen.

De beestjes waren afkomstig van de bovenliggende woning. De bewoner was overleden en had enkele dagen dood in zijn slaapkamer gelegen. Zodra ik zijn voordeur opendeed, kwam er een ontie­gelijke walm naar buiten. Het was zonder meer een van de ergste geuren die ik ooit heb geroken.

Toen ik binnenstapte, begon het te ­kraken onder mijn laarzen. Het geluid deed me denken aan knetterijs. Ik kon ­nergens staan zonder tientallen maden dood te trappen. De moed zakte me in de schoenen toen ik de slaapkamer zag.

Mijn hemel, wat is hier gebeurd, vroeg ik me af. Had hij echt maar enkele dagen in de woning gelegen? Ik kon het niet geloven. Het leek alsof zijn lichaam in een blender was gepureerd en over het matras heen was geschonken.

Buiten was het ruim dertig graden. Het idee dat ik mezelf van top tot teen moest inpakken om hier veilig te kunnen werken, deed me al zweten. De hele kamer zou gestript moeten worden. Hard, fysiek werk onder onmenselijke omstandigheden. Ik had er geen zin in, maar alle bewoners van het appartementencomplex hadden hun hoop op mij gevestigd.

Het eerste halfuur verliep redelijk soepel. Ik gooide alle bevuilde doeken weg en maakte daarna een gedeelte van de vloer schoon. De eerste kleine overwinning was behaald, nu kon het echte werk beginnen. Het zweet liep inmiddels in straaltjes over mijn rug.

Ik probeerde een van de matrassen op te tillen. Alles was spekglad geworden door het vrijgekomen lichaamsvet. Ik gleed alle kanten op, alsof ik voor het eerst op schaatsen probeerde te staan.

Na meerdere pogingen lukte het me eindelijk het ene matras op het andere te leggen. Hierna kon ik het bedframe demonteren, inpakken en afvoeren. Ik ruimde de enorme plas met vloeistoffen onder het bed op, waarna ik het overige bed en de twee matrassen ook kon af­­voeren.

Na het verwijderen van de laminaatvloer zat het zwaarste gedeelte er eindelijk op. Ik trok mijn beschermende kleding uit en dronk een tweeliterfles water bijna in één teug leeg. Het overgebleven water schonk ik over mijn hoofd om al het zweet af te spoelen.

’s Nachts beleefde ik de gehele schoonmaak nogmaals in mijn dromen.

