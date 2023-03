Alsof je bij de chef thuis eet: in dit nieuwe restaurant is maar plek voor zes personen

Beeld Jennifer Gijrath

The Dylan Amsterdam heeft een nieuw verborgen restaurant geopend: Até. In de ruimte van nog geen twintig vierkante meter waan je je eventjes thuis bij chef Filip Hanlo (26), die de gast in acht gangen meeneemt in de Franse, Mexicaanse en Japanse keuken.

Hanlo, die onder andere voor sterrenrestaurant Noma heeft gewerkt, vertelt tijdens het bereiden van het menu over zijn ervaringen en de culinaire reizen die hij maakte voor zijn werk. Want, zegt hij: “De beste manier om keukens te leren kennen is door te reizen.”

Het weer beïnvloedt zijn menu. “Als het koud is speel ik met warme gerechten, bij warmer weer met frisse gangen.” Ook ligt het aan het seizoen wat beschikbaar is. “Nu zijn de wateren koud, dus dat is perfect voor visgerechten.”

In elk gerecht zit een ingrediënt van de voorafgaande gang, maar dan in een ander jasje. “En bij het dessert komen alle smaken van de zeven gangen terug,” zegt Hanlo.

Er wordt gedineerd aan de keuken en er is plek voor maximaal zes personen. “Maar je kan ook met zijn tweeën of vieren komen. Al is het wel leuk om met zijn zessen te komen, want dan heb je het hele restaurant voor jezelf,” zegt Robbert van Rijsbergen (35) director sales en marketing van The Dylan Amsterdam.

Bij het diner krijgen gasten Franse wijnen, Japanse sake en Mexicaanse tequila. Aan een wijnarrangement wordt niet gedaan. Ook wordt er geen rekening gehouden met allergieën of dieetwensen. “We willen de gasten het gevoel geven alsof ze op bezoek zijn bij de chef thuis. Heel ongedwongen en niet formeel. Je kan hier in een pak en op sneakers komen,” zegt Van Rijsbergen.

Até Keizersgracht 384, Centrum Naam Até komt van het verhaal over hoe Nederlandse bolkazen ooit aanspoelden aan de kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Het complete verhaal vertelt Hanlo aan het eind van het diner. Mini De kleine ruimte waar alles plaatsvindt. “Maar de spiegels aan beide zijden doen het restaurant groter lijken,” aldus Van Rijsbergen. Prijzen 175 euro per persoon voor een achtgangendiner, exclusief dranken.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.