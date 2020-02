Als verrassing vond Frans zijn keuken vol kerels terug

Boer zoekt vrouw. Beeld Screenshot

De allereerste uitzending van Boer zoekt vrouw: Lips herinnert het nog als de dag van gisteren. Die lieve, naïeve Yvon Jaspers, het buurmeisje dat we allemaal hoopten te hebben, wat wist ze al die boeren op hun gemak te stellen. En die boeren, wat waren ze puur en authentiek, en hoe oprecht was hun zoektocht naar liefde.

We zijn inmiddels tien jaar verder en het beeld is ietwat gekanteld. Yvon Jaspers bleek een stuk minder naïef dan ze zich voordeed en bleek vooral een erg gewiekste zakenvrouw. En lang niet alle boeren zijn even onschuldig, bleek de afgelopen maanden toen ze met hun tractoren wegen blokkeerden, provinciehuizen enterden en politici bedreigden.

Zondag ging het elfde seizoen van start en gelukkig was ook nog veel hetzelfde gebleven, zo zag Lips. Het mierzoete sfeertje dat over het programma hangt, de nostalgie naar vervlogen tijden van houten kratjes en metalen melkbussen, en Jaspers die tegen de boeren praat op een toontje alsof ze het tegen een zwakzinnig kind heeft.

Toch staat de formule na al die jaren nog als een huis. En dus reed Jaspers, opgewekt als altijd, in haar oude jeep het erf van de boeren op. Boer Geert zocht naar een vrouw met de ‘wauwfactor’, zo herhaalde hij een keer of tien. En Frans, die er na twintig jaar huwelijk achter was gekomen dat hij op mannen viel, vond als verrassing zijn keuken vol kerels terug. De 25-jarige boerin Annemieke had het meeste respons gekregen: 633 mannen hadden een brief naar haar geschreven. Lastig, aangezien ze niet kon lezen.

De kracht van Boer zoekt vrouw is dat iedereen weet wat ie krijgt. De boer een leuke partner, de kijker een uurtje ongecompliceerde feel-good televisie, en de agrarische sector een wat positiever imago, niet overbodig dezer dagen.