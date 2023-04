Als veertigplusser en moeder van vier op het conservatorium: ‘Leeftijd doet er niet toe, ik moet mijn jeugddroom achterna’

Aukje Zuidema begon na ‘allerlei omzwervingen’ en druk om te presteren na haar veertigste aan een opleiding op het conservatorium. ‘Ik moet nu mijn jeugddroom achterna.’

Het is een slechte zaak dat we mensen indelen in algemeenheden, vindt Aukje Zuidema. Nog voor ze begint over haar passies – muziek en klavecimbel – maakt ze een statement over leeftijden.

“Die doen er niet toe. Ik doe dat nooit, mensen vragen naar hun leeftijd. Ik wil weten wie jij bent en dat ontdek ik door te vragen naar je passies en waar jij blij van wordt. Je leeftijd zal me niets meer leren over jou als individu. Mensen vragen er alleen naar zodat ze elkaar in hokjes kunnen stoppen en eigenschappen voor elkaar kunnen invullen.”

Zuidema wil daarom ook niet zeggen hoe oud ze is. “Ergens in de veertig’ en moeder van vier jonge kinderen. Ze woont in Weesp en vier jaar geleden begon ze aan de opleiding docent muziek aan het Conservatorium van Amsterdam. “Ik ben aan het doen wat ik als klein meisje al wilde doen, maar niet zo goed durfde.”

Want ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. De slagzin werd eind jaren tachtig gebruikt in een overheidscampagne voor het stimuleren van de arbeidsparticipatie en jonge vrouwen. Het was de opvolger van ‘kies exact’, waarbij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen jonge vrouwen probeerde te stimuleren om ook in exacte vakken eindexamen te doen, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Zuidema zat toen op het gymnasium en was ‘heel goed’ in exacte vakken. “Zowel de tijdgeest als de mensen in mijn familie die allemaal leerkracht zijn geworden in exacte vakken duwden mij ook die kant op. Ik was supercreatief, muzikaal en een gevoelig kind. Je moet dan heel sterk in je schoenen staan om een andere richting te kiezen.”

Medische biologie

Als Zuidema had gekozen waar ze blij van werd, was ze operazangeres geworden. Of op zijn minst iets anders met muziek. “In mijn tijd was muziekles net zoiets als een sport. Je ging op sport en je deed aan muzikale vorming. Na de eerste paar jaar op een muziekschool moest je een instrument kiezen. Mijn oom speelde klavecimbel en dat deden maar weinig mensen. Ik koos daarvoor. Ik wist toen al dat ik de muziek in wilde en muziek wilde creëren, maar ik had geen voorbeelden.”

“Mijn familie was heel muzikaal, alleen maakte niemand in mijn omgeving er zijn werk van. Het beste voorbeeld is mijn opa. Hij speelde dwarsfluit en had het liefst fluit willen studeren. Dat was zijn allergrootste passie en liefde. Maar hij heeft uiteindelijk om economische redenen gekozen om het bedrijfsleven in te gaan. Het leek mij daarom ook geen optie om voor muziek te kiezen.”

Tweede leven

Waar Zuidema nog meer gelukkig van wordt, weet ze op dat moment niet. Ze gaat medische biologie studeren en komt in haar studententijd in aanraking met roeien. “Ik was erg gevoelig voor prestatiedruk. Ik wilde alles goed doen. Ook goede cijfers halen, ook de beste worden in roeien.” Ze verovert een plek in het Nederlandse team en ontdekt dat ze niet blij wordt van haar opleiding. Er volgt nog een studie journalistiek. Ze vertrekt naar Australië, werkt als wetenschapsjournalist en woont een tijd in Indonesië. Verder doet ze promotieonderzoek voor het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Bij elke omzwerving, zoals ze dat zelf noemt, ontdekt ze dat ze niet is gemaakt voor iets anders dan muziek.

”Ik was diep ongelukkig. Ik kon mijn draai niet vinden op de arbeidsmarkt en kreeg last van depressies. Ik realiseerde me dat veel van wat we doen economisch gedreven is, terwijl er niet voor iedereen een plek is in die economisch gedreven activiteiten. Er zijn ook kunstzinnige, artistieke, muzikale mensen zoals ik. Die moeten ook hun roeping kunnen volgen.”

“Dat was ook de periode dat ik besefte dat er geen tweede leven komt waarin ik operazangeres kan worden of iets met klavecimbel of muziekcreatie kan doen. Het moet nú; ik moet nu mijn jeugddroom achterna.”

Levenlanglerenkrediet

Voor haarzelf en ook om een voorbeeld te zijn voor haar vier kinderen, besluit Zuidema een poging te wagen om een leven in de muziek te creëren. Het wordt een gigantisch lange zoektocht. “Ik was geen achttien meer. Waar word ik nog aangenomen? Vinden ze me nog leerbaar genoeg op het conservatorium en hoe doe ik dat financieel?”

Ze ontdekt het levenlanglerenkrediet. Een studielening met dezelfde lage rente als de ‘gewone’ studiefinanciering. “Ik had het geluk dat we leven in een tijd van diversiteit en inclusie. En ik kon uiteindelijk als argument aanvoeren dat het leeftijdsdiscriminatie zou zijn als ik hier geen auditie mocht doen. Dat werd erkend. Dat zou twintig jaar geleden ondenkbaar zijn geweest.”

Voor haar auditie had Zuidema privéles genomen, om zich te laten bijspijkeren in muziektheorie. “Ik zal nooit vergeten dat ik achter de piano zat en ik keihard begon te huilen. Voor het eerst had ik iemand om me heen die zag en voelde wat ik echt wilde. Hij zei: ‘Ik ga je helpen.’ Iedereen heeft zo’n soort mentor nodig, dat duwtje, die steun. Als ik klaar ben met mijn opleiding, ga ik dat teruggeven aan jonge talenten die ook de muziek in willen. Talent hebben is een begin, maar het moet ook gezien en gestimuleerd worden.”

Vijf dagen per week studeert de moeder van vier nu op het conservatorium. “Mijn klasgenoten zijn een stuk jonger dan ik.” Op de eerste dag werd ik met ‘u’ aangesproken door mijn klasgenoot van 17. Dat is niet erg natuurlijk. Wel heb ik gezegd dat we dat niet meer gaan doen. Ik voel me hier volledig geaccepteerd.”

Zuidema volgt met haar klas zanglessen en theorielessen, studeert op haar hoofdinstrument klavecimbel, volgt poppractica, ontdekt andere instrumenten en speelt in ensembles. Het is een studie met veel contacturen. Ernaast werken is onhaalbaar.

“Ik heb gekozen om mijn droom achterna te gaan en daar moeten we als gezin met vier kinderen ook wat voor laten.” Haar partner werkt als bondscoach (roeien) en ‘heeft geen Zuidas-salaris’. “Het is een pittige tijd. We houden nooit wat over. Tegelijkertijd: we hebben het niet heel slecht. Ik koop vrijwel nooit meer iets voor mezelf. Ik doe deze studie.”

Bezuinigingsrondes

Wat Zuidema wel jammer vindt: ze kan geen muziekles betalen voor al haar kinderen. “De overheid heeft met alle bezuinigingen ons muziekniveau om zeep geholpen.”

Muziekscholen werden vroeger grotendeels gesubsidieerd, maar de overheid heeft zich na allerlei bezuinigingsrondes steeds verder teruggetrokken uit het muziek- en kunstonderwijs. Nu is er veelal muziekles ín de klas op school. Maar wie er daarna mee door wil, moet zelf flink bijleggen.

NPO Radio 1 meldde begin deze maand nog dat er ‘steeds meer kunstencentra en muziekscholen verdwijnen door bezuinigingen. Als ze muziekscholen het wél redden, moeten ze vaak de prijs van muzieklessen verhogen, waardoor muziekles alleen nog is weggelegd voor kinderen van ouders met een dikke portemonnee.’

Zuidema: “Dat heeft ook een effect op het conservatorium. Ik zie dat hier weinig Nederlandse muziekstudenten zijn. Ze halen het niveau voor toelating niet en buitenlandse studenten wel. Dat is hartstikke zonde. We zijn een internationaal topinstituut, maar we investeren niet in Nederlands talent en dat zie je terug op de opleiding. We verliezen aan diversiteit en ontnemen de jeugd de kansen om hun talenten te ontdekken als we muziek en cultuureducatie alleen voor mensen met veel geld toegankelijk is.”

Assepoester en het Klavecimbel

Dit jaar studeert Zuidema af. Haar afstudeervoorstelling is gericht op kinderen. “Mijn doel is om jonge doelgroepen te interesseren voor historische instrumenten.” Tijdens Assepoester en het Klavecimbel staan er meerdere klavecimbels op de grond, op dekens, zonder onderstel. “Dan kunnen de kinderen van drie basisschoolklassen die komen kijken eromheen zitten en van dichtbij zien hoe Assepoester, de stiefzussen en de fee muziek maken.”