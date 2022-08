Als thuisbesteller bij De Luwte moet je zelf voor de condimenten zorgen

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: De Luwte.

Waar bestellen we?

De Luwte in de Jordaan, dat al sinds 1986 bestaat, werd tien jaar geleden overgenomen door een jonge horeca-ondernemer die ook de succesvolle zaken Pluk en Ree7 bestiert. Het restaurant werd omgedoopt tot brasserie De Luwte en onderging door de jaren heen een flinke metamorfose, zowel qua interieur als kaart. Een traditionele brasserie is het zeer zeker niet; Franse klassiekers als steak tartare, oesters en hele artisjokken staan zij aan zij met Italiaanse truffelravioli, Japanse regenboogsushi en Midden-Oosterse aubergine.

Ze doen tevens aan bezorging. Gek genoeg zijn de meeste gerechten in de Thuisbezorgd-app niet voorzien van beeld, terwijl op de Instagrampagina waanzinnig mooie foto’s prijken. Een gemiste kans: zien eten doet eten, zeker met prijzen die voor bezorgbegrippen stevig zijn (gemiddeld €13 voor een voorgerecht, €21,50 voor hoofd, €12 voor dessert).

Rijden maar!

Op een hete zomerdag bestel ik bewust geen rauwe oesters of toetje met roomijs – dat is bijna vragen om problemen waar de keuken niets aan kan doen. Waar ze wél wat aan kunnen doen, is slimmer verpakken. In de tas die ik krijg staat de salade boven op een dampende doos friet, met slappe sla tot gevolg. De prachtig opgemaakte tonijntartaar zit in een veel te grote bak en is daardoor gaan schuiven. Zonde!

Die tonijntartaar (€13) is qua smaak en structuur overigens wel een schot in de roos. Vlezige, frisse vis met avocadopuree, aangekleed met wasabimayonaise, sojasausglazuur en een elegante zwarte cracker. Domper: het beloofde kristalbrood – de Catalaanse variant op ciabatta – ontbreekt.

De burratasalade (€14,50), helaas wel met die opgewarmde sla, is gigantisch en goedgevuld met ibericoham, gepocheerde peer, zongedroogde tomaatjes en groene olijven. Het zijn een hoop sterke smaken bij elkaar: vooral de nogal heftig gepekelde olijven overheersen.

Wat proefde je nog meer?

Wie de bavette (€22,50) bestelt, krijg exact dat. Deze peperige black angus-steak is uitstekend gegaard (knap gedaan door de keuken!), maar voor deze prijs hoop je op meer dan alleen een lap vlees. In het restaurant wordt ie geserveerd met gekonfijte aardappel en chimichurri of pepersaus. Als thuisbesteller moet je dus zelf voor condimenten zorgen – of zouden ze die, net als het brood, vergeten zijn in de tas te stoppen?

Gelukkig heb ik er een portie Franse frites (€5) bijgenomen. Die is krokant gebakken, perfect gezouten en het is véél: ruim 300 gram, een halve gezinszak. Daar hoor je mij niet over klagen, al vind ik het daardoor des te vreemder dat er geen mayonaise bij zit. Wie serveert frietjes nu zonder mayo?!

Kortom: het zit bij De Luwte qua smaak, bereiding en hoeveelheden wel snor, maar er zou secuurder gelet mogen worden op details – én het inpakken.

Brasserie de Luwte Open ma-zo 12.00-21.00 uur

Bestellen via Thuisbezorgd

Prijs €55 voor 2 voorgerechten en 1 hoofdgerecht met bijgerecht

Aanrader Ja, maar het mag nét wat strakker

