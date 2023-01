Als single een huis kopen in Amsterdam? ‘Makelaars zeiden: meissie, dit gaat ’m niet worden’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over?

Roya Farrokhi (27) kwam op haar achttiende vanuit Zaandam in Amsterdam wonen om hier de studie rechten te volgen. “Ik woonde afwisselend met huisgenoten en in een kleine studio voor studenten, waar ik weer uit moest toen ik eenmaal was afgestudeerd. Opnieuw ging ik met twee huisgenoten wonen, op 70 vierkante meter. Toen we dat huis uit moesten omdat het verkocht werd, vond ik via via een kamer in een ruime woning die ik deel met huisgenoten, op de begane grond, in de Kolenkitbuurt. Ik woon er heel fijn, we hebben een kleine voortuin en ik betaal maar 650 euro per maand, inclusief energie.

Na haar studie gaat Farrokhi fulltime aan de slag bij de Raad voor de rechtspraak in Den Haag; werk dat ze combineert met een bijbaan op een sportschool. “Ik merkte dat ik in die fase van mijn leven toe was aan een plek voor mezelf, in Amsterdam, alleen leek dat als single niet voor mij weggelegd op de verhitte huizenmarkt. Toch ben ik gaan praten met hypotheekadviseurs, die altijd begonnen over een partner of een schenking – wat allebei voor mij niet opgaat. Ik werd er moedeloos van en geloofde niet dat het me in mijn eentje zou lukken om iets in de stad te kunnen kopen, zelfs niet met een goede baan en een vast contract.”

Halve ton meer

Tot een hypotheekadviseur haar op een dag vraagt of ze nog ander werk naast haar vaste baan doet. “Ik vertelde over mijn bijbaantje op de sportschool, waar ik toen al drie jaar werkte – een inkomen waarvan ik altijd dacht het het verwaarloosbaar was. Maar door dat op te tellen bij mijn hoofdinkomen bleek ik opeens een halve ton meer te kunnen lenen!”

Helaas is de vreugde van korte duur als blijkt dat het te lenen bedrag toch een stuk lager uitvalt, omdat ze tijdens corona een jaar niet op de sportschool heeft kunnen werken. “Ik wist dat ik het maandelijkse hypotheekbedrag zou kunnen betalen, en ik wilde het er daarom niet bij laten zitten. De bank zei tegen me dat ik echt met een heel goed verhaal moest komen, wilde ik het bedrag nog kunnen opschroeven en daar ben ik dus letterlijk voor gegaan.”

Ze schrijft vol vuur een brief aan de bank. “Ik wierp alles in de strijd om de extra lening te kunnen krijgen en toonde aan dat ik de drie jaar vóór corona hetzelfde had verdiend op de sportschool, en dat ik na de pandemie weer exact hetzelfde salaris kreeg. Na zes weken belde de bank me met de mededeling dat ze mijn verhaal heel goed vonden, dat ze vertrouwen in me hadden en dat het er positief voor me uitzag.”

In de tussentijd zit Farrokhi niet stil. Ze maakt meerdere afspraken om woningen te bezichtigen. “Ook om een goed beeld te krijgen van wat ik wilde. Eerst dacht ik dat ik helemaal geen eisen kon stellen aan een woning, dat ik allang blij moest zijn als ik iets zou kunnen vinden. Maar door meerdere woningen te bekijken kreeg ik een beter idee van wat ik wel en niet wilde. Locatie vind ik bijvoorbeeld belangrijker dan vierkante meters. Ik wil graag in Oost wonen, waar de huizen duurder zijn, dus lever ik in op ruimte.”

Nu of nooit

De woningen die Farrokhi bekijkt worden steevast verkocht aan stellen met een dubbel inkomen, of aan mensen met ouders met een flinke zak met geld. “Het werd steeds meer een tijdrovende en uitputtende bezigheid. Makelaars zeiden regelmatig: ‘Meissie, dit gaat ’m niet worden.’ Toch wilde ik me niet uit het veld laten slaan. Ik werk al sinds mijn veertiende en heb hard gespaard, ik wist dat ik kans maakte op een redelijke hypotheek. Het was nu of nooit.”

Op advies van haar ouders meldt ze zich aan voor nieuwbouwprojecten in Amsterdam. “Ik ben er een middag voor gaan zitten en heb me overal ingeschreven. En toen kreeg ik in maart plotseling een mailtje in mijn inbox: dat ik was ingeloot voor een nieuwbouwproject in het Bajeskwartier, een nieuw te bouwen groene stadswijk in Oost. Ik belde meteen mijn ouders, die zeiden dat ik het gewoon moest doen als ik het kon betalen. Het ging om een studio van 44 vierkante meter, voor 410.000 euro. Opnieuw ging ik in gesprek met de bank, daarna volgde een frustrerende periode waarin de rente fluctueerde en ik steeds niet zeker wist of het zou gaan lukken, maar na twee maanden kreeg ik groen licht.”

Op 30 mei van afgelopen jaar tekent ze eindelijk het koopcontract. Op dit moment wordt er hard aan de nieuwbouwwijk gebouwd en de verwachting is dat ie eind 2024 klaar is. “Niks is zeker in dit bestaan. Ik maak mijn keuzes op basis van hoe ik nu in het leven sta en dit is wat ik nu het liefste wil: mijn eigen studio, in een groene buurt. Om de hoek van de Amstel, wat ik het allermooiste stukje Amsterdam vind. Het idee dat ik daar straks alleen kan wonen, geeft me een groot gevoel van vrijheid.”

Wie Roya Farrokhi (27) Werkt Als programmasecretaris bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag voor het programma Uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag (UHP KOT), en als bar- en baliemedewerker bij een sportschool. Woont Met huisgenoten in een woning van 120 m2 in Bos en Lommer voor 650 euro per maand. Verhuist In 2024 naar een studio van 44 m2 in het Bajeskwartier, gekocht voor 410.000 euro.

Verhuisgeschiedenis 2014-2018 De Wittenkade 2018-2022 Bos en Lommerplein November 2022 Maasstraat 2022-heden De Leeuw van Vlaanderenstraat 2024 Bajeskwartier