Als je de Iraanse keuken niet kent, zijn sommige smaken bij Health Corner even wennen

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Health Corner.

Wat gaan we eten?

Bij Health Corner aan de Admiraal de Ruijterweg wordt Perzisch gekookt met een gezonde, plantaardige twist. Deze deli werkt met drie bezorgapps, al verloopt het bestellen daarop bij mij helaas verre van soepel. De één blijkt een foutief menu te hanteren, waarna de (vriendelijke) eigenaar belt of ik zelf mijn order kan annuleren en opnieuw wil bestellen, maar dan via een ander platform. Dat lukt, al is die kaart veel beperkter en mis ik nu vijf van mijn zes eerdere keuzes. Dan gaat de telefoon opnieuw: een van de nieuwe keuzes blijkt nu óók uitverkocht. Een rommelige start, al wordt het netjes opgelost met (twee!) vervangers – en dadelkoekjes en zakjes muntthee in de tas als troost.

Tijd om te proeven...

Ik begin met de mirza ghasemi (€9,99), een gebakken ‘dip’ van geroosterde aubergine, tomaat, knoflook en specerijen. Deze lijkt overigens in niets op de (in Nederland veel bekendere) auberginespread baba ganoush. De smaak is zurig en door de kurkuma aards en bitter. En doordat de saus met ei is gebonden, is de structuur wat log. Laat ik zeggen: een acquired taste.

In plaats van de uitverkochte gevulde aubergine krijg ik een prima met rijst en pruimen gevulde paprika (€7,99) en een köftebal (€9,99). In tegenstelling tot de kleine gegrilde Turkse köfte zijn Perzische gehaktballen rond, gevuld (bijvoorbeeld met gedroogd fruit of een hardgekookt ei), en meestal van flink formaat. In de Iraanse stad Tabriz worden zelfs exemplaren gemaakt waar een hele kip in past… Deze vegavariant blijkt een koofteh berenji (van ruim een halve kilo!) met spliterwten, ­walnoten, ui en (één) gedroogde pruim, wel nog slordig met de pit erin. Het is een sappige rijstbal, al is de bittere kurkuma erg overheersend. Een klein snufje van dit geelwortelpoeder is vaak al genoeg, hier vind ik het te dominant.

Wat nog meer?

De huisgemaakte hibiscus kombucha (€5,99 voor 500 ml) is gelukkig een frisse oppepper. Hetzelfde geldt voor het appel-­wortel-gember-citroensap (€9,99 voor 500 ml): puur en vers – een aanrader!

Tot slot: de klassieker zereshk polo (€12,99). Een schotel van prima saffraanrijst met gestoofde ui, en in plaats van traditionele kip een plantaardige variant. De gedroogde barberries zijn prachtig scharlakenrood en enorm vitaminerijk, maar ook wrang en zuur. Een fijn, voedzaam maaltje, mits je die bessen goed doseert.

Kortom: het eten wordt met veel liefde gemaakt, maar als je de Iraanse keuken niet kent zijn sommige (zure en bittere) smaken even wennen. Dat is ook wel weer het mooie aan zo’n ‘verworven smaak’: hoe vaker je het proeft, hoe meer je het gaat waarderen.

Health Corner Open ma-vr 10.00-20.00 uur, za en zo 11.00-20.00 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €49,95 voor 3 gerechten en 2 dranken

Aanrader Bijzonder, maar wel even wennen

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk haar favoriete adresjes: hier bestel je de beste thuisbezorgmaaltijd in Amsterdam.