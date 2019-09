Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: boekpresentatie Big Mike.

Het is druk in café De Driesprong, maar het is ook zondagnamiddag en dat is traditioneel een fijne tijd voor een dorpscafé. Het is lastig te zien wie hier is voor de boek­presentatie en wie voor Max ­Verstappen op televisie.

“Nee hoor,” zegt Wilson Boldewijn, “de meesten zijn hier voor mij.”

Hij is de auteur van Big Mike, een biografie van Mike Passenier, kickbokstrainer van Badr Hari en vele andere kampioenen. Ook gaf hij privéles aan Willem Holleeder, Gwenette Martha en de gewezen Tsjetsjeense leider Kadyrov.

Het is nog best lastig om in dit ­gezelschap mijn zes fotootjes bij ­elkaar te krijgen. Sommigen ­hebben al eens vaker in Het Parool ­gestaan, maar dan alleen met een initiaal als achternaam. Die zien me aankomen.

Naast me begroeten twee spierbundels elkaar. Alles goed? De een: “Nou, mijn knieschijf helemaal doormidden. Zes weken in een ­rolstoel.”

Ik ben dan toch benieuwd.

Wat blijkt: gestruikeld over een losse tegel en vol met de knie op de rand voor het zwembad gevallen.

Zo zie je maar weer, mensen. Nooit te snel conclusies trekken.

Daar is Big Mike, ik snap de bijnaam meteen. Op zijn T-shirt staat Soldiers Win Wars, wel in glitter­letters, maar als je Big Mike heet, dan kom je met meer weg dan een ander.

Boldewijn neemt de microfoon. “Hé, Badr is ook binnen. Goed dat je er bent, jongen.”

Dat is zeker mooi, want Hari krijgt een van de vier eerste exemplaren. De allereerste is voor Joerie Mes, de eerste kampioen van Passenier.

Dan Melvin Manhoef, de man die door Boldewijn buitengewoon ­eufemistisch wordt aangekondigd: “We weten allemaal, Melvin was geen padvinder. Het hoofdstuk heet dan ook Melvin M. Ik hoop niet dat je het erg vindt.”

Melvin M.: “Nee, nee, nee.”

De volgende is Dick Vrij, bij een iets groter publiek bekend als de man die de kaak van Willem ­Holleeder brak op een terras in Zuid. Boldewijn had nog een ­onderonsje met Vrij, er stond iets in het boek wat toch niet helemaal ­beviel. Boldewijn: “Als Dick praat, dan maakt hij het ook duidelijk.”

Er volgt nu toch een knuffel. ­Boldewijn: “Met zoveel mensen ­erbij, durf ik wel.”

Badr Hari ten slotte. Over hem gaat het hoofdstuk Bad Boy. ­Boldewijn: “Wat moet ik zeggen? Wat durf ik te zeggen? Je bent een heel communicatieve jongen uit Oost.”

Ik heb meteen een beeld van het boek.

We borrelen. Opeens krijg ik een tikje in mijn zij. Iemand wurmt langs: “Sorry, man. Ik ga even ­zitten daar.”

“Geen probleem,” zeg ik tegen Dick Vrij.

Wat Boekpresentatie Big Mike

Waar Café De Driesprong, Dorpsstraat, Landsmeer

Wie Mike Passenier, Wilson Boldewijn, Badr Hari, Dick Vrij, Melvin Manhoef, Joeri Mes, Dave Roelvink

Wanneer Zondag 8 september, 16.00 tot 18.00 uur Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans is ook een communicatieve jongen uit Oost

Trainer Mike Passenier en kickbokser Badr Hari: Diens speech: "Als ik niet bij jou was geweest, was ik nooit zo goed geworden. Mike, bedankt. Je verdient het, pik." Beeld Hans van der Beek

Auteur Wilson Boldewijn (m): "Kickboksen verdient veel meer aandacht. Het is mijn missie dat al die mooie verhalen voortbestaan." Met coryfeeën uit het vak Melvin Manhoef en Dick Vrij. Beeld Hans van der Beek

Joerie Mes, de eerste pupil en kampioen van Big Mike, en Donegi Abena, de huidige opkomende ster. Mes: "Allebei in black." Beeld Hans van der Beek

John Benjamins (vriend), Mace Gennissen (traint bij Mike), mediapersoonlijkheid David Roelvink, Sandra Nieuweboer (kroegvriendin van Mike) en Marcel Gennissen (vader van Mace). Beeld Hans van der Beek

Sylvia Spaink-Passenier, de vrouw van Big Mike, en haar zus Marion Spaink, achter de boekentafel. Beeld Hans van der Beek