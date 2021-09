Als ik in Noord zou wonen, zou ik elke week bij Pllek bestellen

Waar bestellen we?

Mijn partner en ik vertoeven een weekend in een natuurhuisje in Amsterdam-Noord. Een mooie gelegenheid om de noordelijke horeca eens op de bezorgapps uit te pluizen. De keuze valt op Pllek op de NDSM-werf.

Wat biedt het menu?

Allerhande voor-, hoofd- en nagerechten, met interessante smaakcombinaties en bijzondere ingrediënten. Veelal vega, maar ook toffe keuzes in vis en vlees, zoals merguez van wildzwijn en lokaal gevangen diklipharder. Ook is er een omvangrijke drankenkaart kun je voor €34,50 een driegangenkeuzemenu samenstellen.

Rijden maar!

Allereerst vallen we aan op de kroketjes van bospaddenstoelen (€8,50), vijf stuks, geserveerd met grove mosterd. Als ik de smaak van herfst zou moeten omschrijven, zou ik hierop uitkomen: aards, warm en troostrijk. De mollige kroketjes zijn gevuld met een uitstekende salpicon met een volle paddenstoelensmaak. Heerlijk!

Ook de voorgerechten zijn een schot in de roos. De salade van krokante konings­boleet (€11,50), een van mijn favoriete paddenstoelen, is als een soort caesar­salade, maar dan vega – en spannender. Het gepocheerde ei is uitmuntend, de dressing van vadouvanmayonaise en geraspte pecorinokaas precies zalvig en zout genoeg.

Ook de gegrilde groene asperges met crème van artisjok (€12,50) vallen in de smaak. Alle structuren zijn er: het knapperige van de hazelnoten, het zachte van op de barbecue gegaarde prei, het zurige van de daslook-citroenolie... De gefrituurde artisjok en waterkers maken het af.

Dan de hoofdgerechten. Het brioche­brood van de vegaburger (€11,50) is wat geplet, maar het beleg is top: gerookte portobello, kimchi-mayo, gefrituurde uien­ringen, augurk, tomaat en little gem. Sympathiek: in een los bakje zit extra crispy ui. Prima burger. Je moet wel van paddenstoelen houden, want de grote kastanjechampignon speelt de hoofdrol.

Nog een vegetarische parel; de courgettebloem (€18,50). Niet groot, doch royaal gevuld met ricotta. De quinoasalade is van zichzelf een beetje saai, maar gelukkig zit er voldoende lekkers in de kom om ’m mee te eten: geroosterde aubergine, courgette, amandel, granaatappel en salsa verde.

Nog plek voor een dessert?

Ja. Goddank, want die zijn formidabel. De pure chocolademoussse (€7) is van het soort waarvan je blíjft snoepen, geserveerd met frisse sinaasappelsaus en crumble van polenta. Bij de gigantische punt sappige wortelcake (€7) met rozijnen en walnoten ligt een flinke dot mascarpone en crème van bospeen. Als ik in Noord zou wonen, zou ik hier elke week bestellen.

Pllek Open ma-zo, 12.00-22.00 uur

Bestellen via UberEats, ­Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €76,50 voor een snack en twee voor-, twee hoofd- en twee nagerechten

Aanrader Ja!

