Als hier straks zo’n snoepwinkel komt, neem ik dat mezelf heel erg kwalijk

Ik kom er een paar keer per week langs in het winkelcentrum bij mij in de buurt als ik naar de supermarkt ga.

Het is er nooit heel druk. Dat is aardig gezegd, want het is er eigenlijk nooit druk. Tenminste niet als ik langsloop.

Het is een drankwinkel. Een pijpenla. Een slijterij.

En altijd zit daar achter de toonbank dezelfde man.

Soms leest hij de krant.

Een andere keer pakt hij dozen uit.

Soms staat hij te kletsen met de vrouw van de modewinkel tegenover, wat er heel gezellig uitziet.

Ik heb hem een keer de flessen af zien stoffen.

Als ik dan weer langskom op de terugweg, met mijn volle boodschappentas, en ik kijk naar binnen, heb ik er wel eens de pee in. Dan zit er in die tas een fles wijn van de supermarkt.

Deze man die zijn handel drijft, maakt geen deel uit van een keten.

In het winkelcentrum heeft hij meer concurrenten dan kleuren wijn in zijn winkel. Want als je bijvoorbeeld de supermarkt verlaat, en je erachter komt dat je de drank vergeten bent, stap je zo de ernaast gelegen Gall & Gall in.

Toch zie ik de man van slijterij T. nooit chagrijnig in zijn winkel staan.

Er staan ook geen borden met stuntaanbiedingen voor zijn winkel.

En het is niet dat ik niet wil, dat ik niet aan zijn verzwegen lokroep gehoor wil geven, maar omdat ik er nooit veel mensen zie is de drempel er binnen te stappen toch wat hoog.

Als bij een kunstgalerie.

Toch ben ik er een keer binnengelopen, ik denk rond kerst vorig jaar. Ik was de ingrediënten voor coq au vin aan het kopen en was gek genoeg de wijn vergeten. En geen zin om terug die drukke supermarkt in te gaan. Dus…

Waar hij me mee kon helpen.

Ik zocht een wijn voor bij de coq au vin.

Rood of wit, vroeg hij, en ik wilde alweer weglopen, want ik vond dat zo’n stomme vraag. Maar toen hij mijn minachting zag – want dat was het en ik schaam me er nu nog voor – zei hij heel rustig en vriendelijk dat je ook coq au vin met witte wijn kon bereiden.

Wat ik weer niet wist.

Rood, stamelde ik met een rood gezicht.

Hij pakte een fles van een euro of vijftien. Keek er even naar.

Zette de fles terug. Pakte toen een fles van bijna negen euro.

“Deze is lekkerder,” zei hij, deze dief van zijn eigen portemonnee die ruim zes euro door het putje gooide. Ik denk dat ik die van vijftien euro ook genomen had, maar hij verzekerde me nogmaals dat deze veel beter bij de coq au vin paste.

Hij gaf er ook nog een prima tip bij aangaande het antichambreren.

Het was een heel lekkere wijn, ik geloof een pinot noir. Stom dat ik dat vergeten ben. Maar ik maak geen foto’s van wijnflessen, en ik week ook de etiketten niet los om ze daarna in een schrift te plakken met een beschrijving erbij, bekroond met een rapportcijfer.

Toch vaker daar de wijn kopen, was natuurlijk de opportunistische gedachte. Maar dan liep ik weer door de supermarkt en dan hadden ze de Casillero del Diablo weer in de aanbieding. Nou ja, de dief en zijn eigen portemonnee, dat dus. Terwijl ik zeker weet dat de man in die slijterij me een betere wijn voor ongeveer die prijs had kunnen aanbieden.

Als daar straks zo’n modieuze snoepwinkel in zou komen, neem ik dat mezelf toch heel erg kwalijk.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.