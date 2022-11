Als Het Scheepvaartmuseum de Museumprijs wint, zet de directeur misschien wel deze tatoeage

Directeur Michael Huijser van het Scheepvaartmuseum. Beeld Matthijs Immink

Het prijzengeld bedraagt 100.000 euro. Da’s niet mis.

“Zeker in deze tijd. We moeten ons best doen om het publiek van vóór corona terug te krijgen – we zitten nu op 85 procent van drie jaar geleden. Bovendien geeft een prijs ook erkenning.”

Wat hebben jullie met het thema ‘Beste Buur’?

“We vinden de relatie met de buurt belangrijk. Ons gebouw is nogal statig, wat voor veel mensen voor een barrière zorgt. Die barrière willen we doorbreken door actief te zijn in de omgeving. Zo werken we samen met de Amsterdamse haven, zijn we betrokken bij het buurtnetwerk Expeditie Oosterdok en doen we mee aan de Burendag.”

Jullie richten je meer op Amsterdammers dan op toeristen?

“Ja, sinds corona werven we nog meer bij huis. En dat gaat goed. Maar zo’n 20 procent van onze bezoekers is buitenlandse toerist. Mensen uit de omgeving vormen een heel dankbaar publiek.”

Gaan Amsterdammers het ook merken als jullie winnen?

“Zeker, met het prijzengeld willen we een programma beginnen, Thuishaven genaamd, waarmee we mensen met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld door kinderen uit Nieuw-West die het moeilijk hebben, kennis te laten maken met zeilen. Iets waar ze normaal niet snel mee in aanraking komen. We willen echt iets toevoegen aan de leefbaarheid van Amsterdam.”

Ook het Centraal Museum in Utrecht en het Stadsmuseum Harderwijk zijn genomineerd. Heeft u vertrouwen op een goede afloop?

“Het wordt heel spannend. Maar we vinden de nominatie al zo geweldig dat elke dag de champagne open gaat. Het voelt al als een overwinning. Vandaar de tattoo.”

Ja, leuke campagnestunt, maar komt die tattoo er echt?

“Ik beloof niks!”

Stemmen voor de Museumprijs kan tot en met zondag 27 november.