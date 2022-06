Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op karnemelk.

Ik vond twee literflessen room in mijn koelkast die tegen de houdbaarheidsdatum aanliepen. Wat doet de mens in vredesnaam met zo’n hoeveelheid verse room? Ik besloot boter te maken. Dat gaat als volgt.

Je mengt room met een beetje karnemelk en laat dit mengsel op een warme plek fermenteren. Op kamertemperatuur moet dit ongeveer een dag. De room wordt dik en licht zurig. Zet ’m vervolgens een paar uur koud weg. Als je de koude, aangezuurde room nu flink schudt of klopt, scheidt het zich in boter en karnemelk. Vrij simpel!

Hoewel mijn plan was boter te maken, was het bijproduct minstens zo lekker. Het was voor het eerst in lange tijd dat ik een glas karnemelk dronk en het smaakte wonderwel. Het schijnt dat karnemelk vandaag de dag in populariteit terugloopt. Misschien dat de oer-Hollandse zuiveldrank, waarvan de productie oorspronkelijk gekoppeld was aan die van boter, concurrentie ondervindt van zoete yoghurtdrankjes met allerlei smaakjes. Ik wil daarom toch even een lans breken voor de good old oer-Hollandse zuivel.

Beeld Emma Levie

Wow-factor

Karnemelk is lang niet altijd meer een bijproduct van de boterproductie, maar vaak een aangezuurde melk. Maar de culinaire kwaliteiten van de drank blijven overeind. Karnemelk is niet alleen dorstlessend; het is ook het ingrediënt dat de beste gefrituurde kip mals maakt en pannenkoeken fluffy, of die een saladedressing de wow-factor geven.

Daarom probeer ik altijd een klein pakje karnemelk in de koelkast te hebben staan. En als het echt feest is, maak ik karnemelkmousse. Al jaren een van mijn favoriete recepten. Nu maakte ik hem met een vleugje roos en rabarber uit de tuin. Mocht je in de tuin of op het balkon een rozenstruik hebben, versier het dessert dan met een paar blaadjes voor extra kleur en smaak.