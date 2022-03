Als het aan Bar du Champagne ligt, drinken we vaker ‘gewoon’ champagne

Bar du Champagne, Rokin 91a. Beeld Daphne Lucker

Naast champagnewinkel L’Atelier du Champagne is Bar du Champagne ­geopend. Als je het trapje afloopt kom je in een knusse ruimte. Aan de hoge tafels en marmeren bar kunnen gasten verschillende champagnes proeven en deze combineren met gerechtjes om te delen.

Remke de Lange (52) is sinds 2016 medewerker van de champagnewinkel. Ze wil van de drank een populaire wijn maken die je ook buiten de feestdagen om drinkt. “Het is een bubbelwijn, een feestwijn, maar ook gewoon wijn. Je hoeft niet per se op oudjaar te wachten om een fles champagne te openen.”

De wijnkaart wisselt geregeld en heeft altijd vier champagnes die per glas (tussen €10 en €18) besteld kunnen worden. Ook kun je een fles bestellen uit het enorme assortiment.

Daan Roosemaal (34) runt de bar. “Aan champagne kleeft een imago van glitter, glamour en rijkdom. Wij willen het in een moderner jasje steken.” Hij wil daarnaast experimenteren met gastchefs en dj’s, die plaatjes draaien op de vintage dj-set achter de bar.

In de bar kun je ook kleine hapjes bestellen in bistrostijl, die goed samengaan met diverse champagnes. De chef bereidt gerechtjes met of zonder vlees of vis (€10 tot €15).

Volgens De Lange moet champagne een ‘vrijdagavondwijn’ worden, net als in Frankrijk. “Daar hebben veel wijnwinkels een bar waar je de wijnen kunt proeven. Dat proberen wij hier ook. Je kunt in de bar champagnes proeven en daarna een fles kopen in de aangrenzende winkel.”

