Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op meloen.

Als je me vraagt wat mijn minst favoriete fruitsoort is, is mijn antwoord meestal meloen. Maar aan de andere kant… Als mijn dochter weer eens melon et jambon cru bestelt op een Frans terras en alle melon laat liggen, wie eet die dan direct op? Juist.

In onze Franse keuken ligt gedurende de hele zomer een aantal meloenen in het raam­kozijn. Iedere dag wordt er even op geklopt en aan gesnoven om te kijken welk exemplaar klaar is voor de slacht. Mijn vader roept door het huis: “Wie wil er meloen?” Ik roep terug: “Ikke niet.” Om tien minuten later tijdens het ontbijt of de lunch toch een halve meloen te verorberen. Misschien vind ik die weeïge vrucht toch lekkerder dan ik wil toegeven.

Acetonsmaak

Op de markt liggen hier allerlei verschillende soorten. De rijpe cantaloupe met zijn mooie tekening en oranje vruchtvlees, honingmeloenen die blekig van binnen zijn, watermeloenen groter dan mijn zesjarige dochter... Als je een meloen koopt, ruik er dan aan. Als je niks ruikt, is hij te vroeg geplukt en kun je hem maar beter laten liggen. Ruikt hij megapenetrant en al een beetje alcoholisch? Volgende keer beter. Als een meloen niet lekker is, is hij ook echt waardeloos. Hard, grassig en smakeloos of, als hij te rijp is, naar aceton smakende smurrie.

Maar ja, als je familieleden hebt die bij iedere trip naar de markt weer nieuwe exemplaren naar huis slepen, ga je er vanzelf mee koken. En daarom niet één, maar twee super simpele meloenrecepten met ongeveer dezelfde ingrediënten die ik je beiden niet wil onthouden. De eerste voor een ijskoude meloengazpacho. Hiervoor heb je echt goed rijpe meloenen nodig. De tweede voor gegrilde meloen met mozzarella.

IJskoude meloengazpacho Ingrediënten

½ rijpe cantaloupe (zonder schil en zaadjes)

½ komkommer (geschild)

2 stengels bleekselderij

¼ bol venkel

½ sjalotje

½ teen knoflook

5 el ciderazijn

6 el olijfolie Topping:

1 rode peper (dungesneden)

1 bol mozzarella

basilicum Bereiding

Zet de meloen en komkommer een halfuur in de vriezer. Doe alle ingrediënten voor de gazpacho behalve de olijfolie kleingesneden in een blender en draai tot een gladde soep. Voeg, terwijl je blijft mixen, in een dunne straal de olijfolie toe. Breng op smaak met zwarte peper en zout. Serveer de gazpacho ijskoud met wat mozzarella, rode peper en blaadjes basilicum eroverheen en een extra scheutje olijfolie.

Gegrilde meloen Ingrediënten ½ meloen zonder schil en zaadjes

olijfolie

1 bol mozzarella

1 citroen

basilicum



Bereiding Snijd de meloen in plakken van 3 cm dik. Verhit een grillpan. Maak de plakken aan met een beetje olijfolie. Grill de meloen aan beide kanten zodat er een goede grillstreep op zit. Maak aan met wat zout en het sap van een halve citroen. Verdeel over borden en snijd of scheur de mozarella over de meloen. Drizzle er nog wat olijfolie overheen en rasp een klein beetje citroenzeste over de schaal, maak af met zwarte peper en blaadjes basilicum.