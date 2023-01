Als balletdanser Rudolf Nureyev opkwam, klonk al applaus: ‘Hij was een beest op het toneel’

Rudolf Nureyev was de beroemdste danser van de 20ste eeuw. Zijn naam alleen al trok decennialang volle zalen en hij leverde een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse ballet. Een theatervoorstelling vertelt nu over zijn leven. Wie was hij?

Rudolf Nureyev (1938-1993) is de grootste danser van de twintigste eeuw. Denk aan hem en je denkt aan hoge sprongen, indringende blikken, intense dans. Maar Nureyev is ook de man van vliegvelden. De in de Sovjet-Unie geboren danser – zijn moeder beviel van hem tijdens een reis op de Transsiberië Express – werd wereldnieuws toen hij in 1961 op het vliegveld van Parijs landde en daar bij de Franse douaniers politiek asiel aanvroeg. Eenmaal in het westen, kreeg hij een danswoede die hem bijna de dood injoeg. Hij vloog van vliegveld naar vliegveld, danste soms 200 voorstellingen in een jaar (150 is voor een ballerina al veel) en werd in de jaren zeventig niet zelden door een haag fans opgewacht.

Maar wat maakte Nureyev nou zo bijzonder? “Charisma,” antwoordt choreograaf Hans van Manen. “Hij was technisch niet eens beter dan anderen, er waren ook dansers die een mooiere ‘lijn’ hadden, zoals je in danstermen zegt. Maar alleen al als Nureyev opkwam, klonk applaus. Hij was zo’n ongelofelijke persoonlijkheid.”

Ted Brandsen, directeur van het Nationale Ballet, noemt Nureyev een fenomeen. “Een van de invloedrijkste mannelijke dansers van de afgelopen honderd jaar. Een beest op het toneel.”

“Een heel speciale man,” vindt Alexandra Radius, zelf een levende danslegende, en zes jaar lang geregeld Nureyevs danspartner. “Hij was ook een tsaar, niet voor iedereen makkelijk. Wie niet naar hem luisterde, kreeg dat te horen,” zegt Radius nu. “Ik luisterde, en kon heel goed met hem dansen. Maar hij zei ook: ‘If you don’t listen, you fall.’”

Revolutionair ballet in Nederland

Nureyev werd gegrepen door dans toen hij op zijn zesde door zijn moeder werd meegenomen naar een balletvoorstelling. Maar ballet vond zijn vader maar niets. Volksdansen, dat kon nog wel. Pas op zijn zeventiende ging hij naar de prestigieuze balletschool Kirov in Sint-Petersburg (toen nog Leningrad). Daar bleek zijn enorme talent. Al snel mocht hij bij het beste balletgezelschap van Rusland dansen: het Kirov Ballet.

Als Nureyev met dat gezelschap in 1961 op tournee is, ­besluit hij als politiek vluchteling in het westen achter te blijven. Na zijn asielaanvraag in Frankrijk gaat het snel. Zijn reputatie is hem vooruit gesneld, en zalen stromen bij het noemen van zijn naam al vol. De knappe Rus heeft zo’n uitstraling dat iedereen hem wil zien of met hem wil dansen, onder wie ook de beroemde prima ballerina Margot Fonteyn met wie hij jaren successen oogstte bij het Royal Ballet in Londen.

Rudolf Nureyev op 11 januari 1962 tijdens een repetitie voor een televisieoptreden bij de BBC. Beeld Getty Images

Hoewel hij al danste in Londen, Parijs en New York, kwam Nureyev ook naar Nederland. Hij had gehoord van een spannende nieuwe choreografie van Rudi van Dantzig, die 20 jaar artistiek directeur van het Nationale Ballet was. Nederland stond in die tijd bekend als vooruitstrevend dansland met choreografen als Van Dantzig, Van Manen en Toer van Schayk, maar had nog geen balletgezelschap van de statuur van The Royal Ballet, of de Opéra in Parijs.

Toch wilde Nureyev graag in Monument voor een gestorven jongen dansen, een revolutionair ballet over homoseksualiteit, op experimentele muziek. Toer van Schayk, destijds de partner van Van Dantzig, hielp bij het instuderen. De mannen raakten bevriend. “Hij is nog vaak bij ons komen logeren.”

Dineren bij de Rothschilds

De aanwezigheid van Nureyev was belangrijk voor het Nationale Ballet, zegt Ted Brandsen. Nureyev danste geregeld mee, en ging op tournee met prima ballerina Alexandra Radius. Brandsen: “Een wereldster bij je hebben, betekent dat de hele groep helemaal op zijn qui-vive is. Het Nationale Ballet was nog echt in de opbouwfase, het bestond pas een paar jaar.”

Nureyev had een ongelofelijke werklust. Hij was voortdurend op reis. Radius danste eens met hem in de Hollywood Bowl in Los Angeles. “Half afgeschminkt werd hij opgehaald met een helikopter om weer naar een repetitie in Londen te gaan.” Han Ebbelaar, Radius’ dans- en levenspartner: “Nureyev had prachtige huizen overal, maar was er bijna nooit.” Danste hij weer ergens, dan schreef hij zijn vrienden: ‘You must come...’

Radius: “Dan gingen we naar zijn huis. Een chauffeur haalde ons op, we zagen zijn optreden en dineerden bij de Rothschilds.” Hij begaf zich in kringen van the rich and famous, en stond in alle bladen ter wereld.

Choreograaf Van Manen was bijzonder gesteld op Nureyev, die onder meer in vier van zijn stukken danste. “Je moet je indenken: hij was de Maria Callas van het ballet. Maar hij had ook een heerlijk gevoel voor humor. Dan kwam hij instuderen en zei: ‘Moet ik nou weer die ‘crucifix’-armen van jou doen?’ Hij was ook altijd te laat, zelfs bij voorstellingen kon hij tien minuten ná aanvang aan komen lopen, en zeggen: ‘Doe eerst nog maar een thee’.”

Middelvinger

Toer van Schayk bewonderde zijn talent, maar was net zo onder de indruk van zijn kennis. “Hij was erudiet, wist veel van kunsten en antiek. Ik heb hem nooit een boek zien lezen, maar dan kwam bijvoorbeeld het gesprek op een bekende Shakespearekenner in Noorwegen van wie ik nog nooit had gehoord, en dat boek had hij dan gelezen.”

De grote danser kreeg, zoals helaas zo velen in die tijd, aids. Zijn laatste jaren maakte hij nog indruk als directeur van de Parijse opera en choreografeerde hij klassiekers als La Bayadère, maar in 1993 bezweek hij op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte. Tot het laatst leefde hij intens. Zijn benen hadden hem rijk gemaakt, zei hij – een imposante kunstcollectie, een eiland in Italië en meerdere huizen nalatend, onder meer aan zijn zussen en moeder.

Nureyev was blijven dansen, tot hij in de veertig, zelfs vijftig was, een voor dansers hoge leeftijd. Daarover zei hij: “I will keep dancing ’till the last moment, the last drop.” Niet iedereen kon die laatste optredens waarderen. Er klonk weleens boegeroep. Van Schayk: “Toen dat een keer in Parijs gebeurde, stapte hij heel langzaam en triomfantelijk het toneel op. En stak zijn middelvinger op.”

Meer lezen? Jessica Voeten: ‘Dansen met een legende’ (2010), over Alexandra Radius en Nureyev. Rudi van Dantzig: ‘Het spoor van een komeet’ (1994)