Als Amsterdamse twintiger geen alcohol drinken? Zoé maakt er een podcast over

Waarom blijft de fles een jaar aan de kant?

“Toen ik 16 werd ging er, mede door de drank, een wereld voor me open. Ik hield van het Amsterdamse uitgaansgebeuren, maar was ook bijna tien jaar lang wekelijks brak. In november besloot ik een maand niet te drinken en nadat ik me had verdiept in het onderwerp, bleef ik erover nadenken: hoe zou mijn leven zijn zonder drank? Fuck it, ik stop gewoon een jaar met alcohol.”

Waarom wilde je daar een podcast bij maken?

“Veel verhalen over dit onderwerp zijn toegespitst op mensen met een alcoholverslaving vanaf ongeveer 40 jaar. Ik dacht: ben ik nou de enige twintiger die niet verslaafd, maar wel hiermee bezig is? Ik besloot wat van mijn ervaringen te delen op social media en merkte zo dat het bij veel meer twintigers speelde. Zo kwam het idee voor de podcast.”

Het lijkt ‘hipper’ te worden om niet te drinken.

“Ik heb ook het idee dat er een shift is ja, maar het gesprek is nog steeds belangrijk. Bij mij waren de reacties positief, maar ik krijg ook dm’s van mensen die het niet aan hun omgeving durven vertellen. Iemand stuurde zelfs dat diegene op Koningsdag stíékem alcoholvrij had gedronken.”

Hoe bevalt het alcoholvrije leven?

“Ik slaap beter en zit lekkerder in mijn vel. Ik zeg niet dat het leven nu leuker is, maar het is wel veel echter: dit is wie ik ben zonder dat ik er iets voor nodig heb. Koningsdag leek me het moeilijkst, maar ik vond het zó leuk zonder drank. Nu kan ik alles aan.”

De podcast Tot op de bodem is te beluisteren via Spotify en andere podcastkanalen.