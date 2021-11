Allez allez, een nieuwe Franse favoriet: La Chaleur

Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Dutronc bij het ontbijt, Piaf als ik sip ben, Gainsbourg als de avond valt en Angèle als ik zin heb om te dansen: Franse muziek pept me altijd op. Zo werkt dat ook voor Frans eten. Van een croissant bij de ochtenddauw tot een stevige boeuf bourguignon als diner.

Je begrijpt: ik keek uit naar de komst van La Chaleur (‘de hitte’), een fonkelnieuwe Franse traiteur aan de Van Woustraat. Eigenaar Karim Elmorabit, voorheen chef bij restaurant Mos en Brasserie Ambassade, kookt daar restaurantwaardige maaltjes, maar dan voor thuis. Dat klinkt me als muziek in de oren.

Wat biedt het menu zoal?

De kaart is beperkt, maar eigenlijk mis je niets. Eén soort soep, drie hoofdgerechten, een taartje en een kaasplank. De chef heeft slim voor klassiekers gekozen die iedereen kent (en lekker vindt): uiensoep, bouillabaisse, coq au vin. Tof is dat er ook een vegetarische dis bij zit. Ik bestel voor mij en mijn tafelgenoten een rondje kaart en na dertig minuten arriveert alles, perfect verpakt en dampend heet – of gekoeld waar nodig.

À table!

De soupe à l’oignon gratinée (€6) is de Napoleon onder de soepen: klein van stuk (zo’n 150 milliliter), groots qua kracht. Een sterk opdondertje dus, met een geconcentreerde uiensmaak en (iets te) veel zout. De drie kleine brooddakjes met gruyère maken het af.

De bouillabaisse (€14) had iets meer gebonden gemogen, maar is hoog op smaak en zeer royaal gevuld met zeeduivel, Zeeuwse mosselen en rosevalaardappeltjes. De zalvige rouille en het uitstekende zuurdesembrood maken dit een heel compleet maal, zeker in je eentje.

Ook bij de coq au vin (€14) krijg je waar voor je geld: twee mollige kippenpoten, gigantische bonken aardappel, gebakken champignons en lardons van buikspek. Vooral van de complexe rodewijnsaus word ik erg gelukkig. Wel een kleine kanttekening: bij dit gerecht is ook nogal enthousiast gebruikgemaakt van het zoutpotje.

Misschien wel de grootste verrassing van de avond is het vegagerecht. De topinambour (€11), oftewel (gepofte) aardpeer, is omringd door verrassende gemarineerde artisjok, stukjes pompoen en venkel en fenomenale pomme Anna (aardappeltorentjes in boter). De rodewijnsaus is niet erg aanwezig, maar de ingrediënten zijn dusdanig sappig dat je die eigenlijk niet nodig hebt.

Nog plek over voor een toetje?

Bij de flinke punt tarte au citron meringuée (€6) springt vooral de citroen crémeux eruit, die mooi balanceer tussen zoet en zuur. Tot slot: over waar voor je geld gesproken…

Van de assiette de fromages (€9,50) kun je zeker met twee personen smullen. Een stinkend goed plankje van délice de Poitou, brie de Coulommiers, l’Affidélice en bleu de Causses, geserveerd met vijgencompote, druiven en notenbrood.

Allez allez, we hebben een nieuwe Franse favoriet.

La Chaleur Open ma-za 16.45 tot 20.15 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €60,50 voor soep, drie hoofdgerechten, taart en kaasplank

Aanrader Oui!

