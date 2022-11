Allesreiniger in poedervorm en oplosbare wasstrips bij Second Nature

Second Nature verduurzaamt producten die we dagelijks gebruiken. Beeld Jennifer Gijrath

Het idee voor plantaardige en dierproefvrije huishoud- en verzorgingsproducten is ontstaan tijdens de lockdown. Hoewel diverse bedrijven in deze tijd juist overwogen te stoppen, besloot eigenaar Bob den Haring (46) juist een bedrijf te beginnen om dagelijkse producten te verduurzamen. “Overal zit plastic omheen, we zijn allemaal bezig met de aarde opruimen, maar dat helpt niet als je maar blijft produceren.”

De winkel van Second Nature is gevestigd in een oude kapperszaak op de Haarlemmerdijk. In open kasten staan de producten uitgestald, op de spiegels zijn posters gehangen en in de wastafels kun je de producten zelf uittesten. Als je goed kijkt, zie je de oude kapsaloninrichting nog terug.

Het eerst ontwikkelde product is een herbruikbaar scheermes (€44,50), een safety razor, oftewel een eeuwenoud concept in een nieuw jasje. Als de mesjes bot zijn, kun je deze terugsturen zodat Second Nature ze kan recyclen. Nieuwe mesjes kun je kopen in de winkel (€9), bijbestellen of, als je een abonnement afsluit, om de zoveel tijd thuis ontvangen (€8).

Ook verkoopt Second Nature wasstrips (zestig voor €30) die oplossen tijdens de wasbeurt, deze bevatten naast wasmiddel ook wasverzachter. En biedt ze sinds kort een allesreiniger (€19,95), douchefoam en handzeep (€22,95) aan. Deze werken hetzelfde; je koopt een fles die je daarna kunt hergebruiken door de fles te vullen met water en er een zakje poeder van Second Nature (€3,49-€7,95) bij te doen.

